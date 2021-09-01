Вдова президента Гаити попросила «все страны» помочь в расследовании его убийства

Порт-о-Пренс, 1 сентября. Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза призывает международное сообщество помочь в розыске виновных в убийстве ее мужа. Об этом Мартин Моиз заявила в ходе интервью Reuters.

Бывшая первая леди Гаити отметила, что, несмотря на некоторые успехи в расследовании покушения на жизнь Моиза, достигнутые властями, прогресс существенно замедлился.

«По-моему, процесс немного заторможен. Люди, которые совершили убийство, до сих пор на свободе, и я не уверена, станут ли когда-либо известны их имена. Все страны, которые в состоянии оказать поддержку, пожалуйста, помогите», — призвала Мартин Моиз.

Почти через два месяца после убийства главы государства ключевые аспекты преступления до сих пор остаются втайне. Полиция страны арестовала более 30 человек, в том числе 18 колумбийских наемников, главу охраны Моиза и врача родом из Гаити с гражданством США, который, предположительно, хотел стать президентом.

«Те люди, которых они арестовали, причастны к убийству, но кто-то отдавал им приказы и финансировал операцию», — подчеркнула бывшая первая леди.

Моиз отметила, что она дважды разговаривала с представителями Федерального бюро расследований (ФБР), и ей показалось, что они могут найти «людей, которые спонсировали это ужасное преступление». Ранее один из судей, ведущий следствие по делу убийства Жовенеля Моиза, подал в отставку, ссылаясь на обеспокоенность по поводу своей безопасности. Вдова Моиза добавила, что он, скорее всего, не был осведомлен о заговоре против него.

twitter.com / @martinejmoise

«Если бы он знал, он бы сказал об этом, но он ничего не говорил. Он мог бы предпринять что-то, поменять сотрудников службы охраны, если бы осознавал опасность», — отметила она.

Планы на будущее

Мартин Моиз подчеркнула, что премьер-министр Ариэль Энри должен немедленно объявить о выборах для обеспечения стабильности.

«Мне кажется, мой муж посоветовал бы ему попытаться провести голосование. С выборами можно достигнуть мира и строить планы на долгосрочную перспективу», — сообщила она.

Избрание президента, изначально назначенное на сентябрь, было отложено до ноября. Некоторые эксперты считают, что их могут отсрочить на еще более длительное время.

Prt Scr twitter.com / @ArielHenryPM

Моиз также прокомментировала информацию о ее намерениях баллотироваться в президенты, отметив, что сначала она должна позаботиться о семье.

«Я хочу выдвинуть свою кандидатуру в качестве главы государства. Я не позволю, чтобы мечты президента погибли с ним. В Гаити предстоит сделать много дел, в том числе из-за землетрясения», — заявила она.

Политический кризис в Гаити был усугублен землетрясением, которое унесло жизни более двух тысяч человек и серьезно разрушило инфраструктуру страны.