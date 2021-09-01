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Вдова президента Гаити попросила «все страны» помочь в расследовании его убийства
Весь мир
Вдова президента Гаити попросила «все страны» помочь в расследовании его убийства
twitter.com  /  @martinejmoise

Порт-о-Пренс, 1 сентября. Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза призывает международное сообщество помочь в розыске виновных в убийстве ее мужа. Об этом Мартин Моиз заявила в ходе интервью Reuters.

Бывшая первая леди Гаити отметила, что, несмотря на некоторые успехи в расследовании покушения на жизнь Моиза, достигнутые властями, прогресс существенно замедлился.

«По-моему, процесс немного заторможен. Люди, которые совершили убийство, до сих пор на свободе, и я не уверена, станут ли когда-либо известны их имена. Все страны, которые в состоянии оказать поддержку, пожалуйста, помогите», — призвала Мартин Моиз.

Почти через два месяца после убийства главы государства ключевые аспекты преступления до сих пор остаются втайне. Полиция страны арестовала более 30 человек, в том числе 18 колумбийских наемников, главу охраны Моиза и врача родом из Гаити с гражданством США, который, предположительно, хотел стать президентом.

«Те люди, которых они арестовали, причастны к убийству, но кто-то отдавал им приказы и финансировал операцию», — подчеркнула бывшая первая леди.

Моиз отметила, что она дважды разговаривала с представителями Федерального бюро расследований (ФБР), и ей показалось, что они могут найти «людей, которые спонсировали это ужасное преступление». Ранее один из судей, ведущий следствие по делу убийства Жовенеля Моиза, подал в отставку, ссылаясь на обеспокоенность по поводу своей безопасности. Вдова Моиза добавила, что он, скорее всего, не был осведомлен о заговоре против него.

Вдова президента Гаити попросила «все страны» помочь в расследовании его убийства
twitter.com  / @martinejmoise

 

«Если бы он знал, он бы сказал об этом, но он ничего не говорил. Он мог бы предпринять что-то, поменять сотрудников службы охраны, если бы осознавал опасность», — отметила она.

Планы на будущее

Мартин Моиз подчеркнула, что премьер-министр Ариэль Энри должен немедленно объявить о выборах для обеспечения стабильности.

«Мне кажется, мой муж посоветовал бы ему попытаться провести голосование. С выборами можно достигнуть мира и строить планы на долгосрочную перспективу», — сообщила она.

Избрание президента, изначально назначенное на сентябрь, было отложено до ноября. Некоторые эксперты считают, что их могут отсрочить на еще более длительное время.

Вдова президента Гаити попросила «все страны» помочь в расследовании его убийства
Prt Scr twitter.com  / @ArielHenryPM

Моиз также прокомментировала информацию о ее намерениях баллотироваться в президенты, отметив, что сначала она должна позаботиться о семье.

«Я хочу выдвинуть свою кандидатуру в качестве главы государства. Я не позволю, чтобы мечты президента погибли с ним. В Гаити предстоит сделать много дел, в том числе из-за землетрясения», — заявила она.

Политический кризис в Гаити был усугублен землетрясением, которое унесло жизни более двух тысяч человек и серьезно разрушило инфраструктуру страны.

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расследование гаити моиз
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