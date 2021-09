I will not be back: после 20 лет войска США окончательно ушли из Афганистана

Армия США завершила вывод своего контингента из Афганистана после 20 лет присутствия в этой стране. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал уход американской армии «явным поражением Запада».

31 августа глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что последний американский солдат покинул Афганистан, вылетев из столичного аэропорта в Кабуле. Это последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США. Теперь он переходит под управление движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Таким образом, завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане.

I’ll be back (Я вернусь) — ставшая крылатой фраза киборга Т-800 из фильма «Терминатор-2: Судный день», произносимая Арнольдом Шварценеггером. Однако вывод американских военных из Афганистана, а точнее их бегство, можно охарактеризовать тоже одной фразой — I will not be back (Я больше не вернусь). По крайней мере, так считает действующий президент США Джо Байден.

«Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — заявил Байден, добавив, что отказ продолжать войну в Афганистане связан с тем, что он «больше не отвечал коренным интересам США».

Кроме того, американский лидер раскрыл число потерь армии США за 20 лет войны. Отмечается, что домой живыми не вернулись 2461 солдат, более 20 тысяч граждан США получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на бегство армии Соединенных Штатов из Афганистана, Байден считает, что операция оказалась «успешной». Лидер США так и не ответил, почему именно у него сложилось именно такое мнение, ведь главными целями Белого дома 20 лет в Афганистане были «Талибан» и «Аль-Каида»1 (организация является террористической и запрещена в РФ). Обе группировки продолжают действовать на территории страны, а талибы вообще взяли под контроль Афганистан.

Стоит добавить, что после вторжения США и их союзников в Афганистан в стране резко выросло производство наркотиков и психоактивных веществ. Причем если ранее западные страны поднимали вопрос в ООН по поводу наркотиков, то после ввода американских войск в государство Южной Азии эту тему иностранные партнеры поднимать просто перестали.

Немаловажно и то, что большое количество техники и оружия американского производства, которые должны были достаться официальным афганским властям, перешло в руки талибов. Теперь они еще больше вооружены и еще более опасны.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к известному военному эксперту Алексею Леонкову, чтобы он оценил масштаб трагедии, с которой может в дальнейшем столкнуться мир и Афганистан после вывода американских войск из страны.

«Всегда нужно оценивать устойчивость достигнутых результатов. Американцы ставили перед собой задачу демократизации общества, построение демократии в отдельно взятой стране. Но, как сказал Джо Байден, все было совершенно иначе: американские войска пришли, чтобы поддержать правительство Афганистана военной силой, и все. Так и произошло. США пытались при помощи военной силы удержать стратегически важный регион в Азии — Афганистан, за который боролись империи порядка 200 лет. За 20 лет, как утверждают американцы, в Афганистане было создано крепкое правительство и армия. Они потратили на все это более 2 трлн долларов. Однако после ухода американцев все это рассыпалось как карточный домик. Ничего не устояло, ничего не сохранилось — ни правительственные институты, ни законодательная и исполнительная власть, ни внутренняя и внешняя система безопасности, ни армия, которая развалилась», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт добавил, что американцы совершили большую ошибку, когда начали выводить войска из Афганистана: они сдали первым не Кабул, а Баграм.

«Впоследствии власть в стране захватили террористические организации «Талибан», «Аль-Каида» и «Исламское государство»1 (организация является террористической и запрещена в РФ. — Прим. ФАН). Они присутствуют там в разном состоянии, талибы фактически захватили власть. Все эти три организации являются террористическими, ни одна из них не признана мировым сообществом как повстанческая или народно-освободительная. Поэтому можно говорить о том, что Афганистан захватили террористы. Им досталось все вооружение, которое не вывезли американцы, поскольку допустили стратегическую ошибку — сдали Баграм раньше Кабула. Программа вывода войск из Афганистана была разработана давно. Но остается вопрос: почему нынешнее руководство Пентагона пошло совершенно по другому сценарию? После сдачи Баграма вывоз техники с территории Афганистана стал практически невозможным. Думаю, если бы американцы сделали своим последним оплотом Баграм, порядка было бы намного больше. Потому что американцы превратили этот город в фактически неприступную крепость, которая могла бы очень долго держать оборону», — сообщил он.

Федеральное агентство новостей /

Алексей Леонков рассказал и о том, что бегство армии США из Афганистана может негативно обернуться для действующих американских властей.

«По разным оценкам, сегодня на территории Афганистана осталось от 300 граждан США, которые не смогли выехать из страны. Скорее всего, там еще остались и представители спецслужб, работающие на территории Афганистана, поскольку американцы эвакуировали в основном только военную силу. Это, конечно, тоже головная боль для Вашингтона, если, конечно, он собирается с ней разбираться. По поводу этого есть очень большие сомнения. Потому что когда американцы выходили из Вьетнама, то там тоже все кричали: “Позор!” Насколько помню, вьетнамская война закончилась для американского президента Ричарда Никсона весьма проблематично: он был вынужден покинуть свой пост», — подытожил Алексей Леонков.

Вашингтон пообещал вывезти из Афганистана местного переводчика, который работал с американским лидером Джо Байденом. Об эвакуации сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

1 Организация запрещена на территории РФ.