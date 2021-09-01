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Водителем «внедорожника-убийцы» оказался экс-начальник службы спасения Челябинска
Происшествия
Водителем «внедорожника-убийцы» оказался экс-начальник службы спасения Челябинска
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Челябинск, 1 сентября. В челябинской ГИБДД сообщили, что виновником аварии, произошедшей 27 августа на трассе Чебаркуль — Уйское — Сурменево —Магнитогорск, был бывший начальник службы спасения Челябинска, который скрылся, уехав с места преступления через поселковые дороги, пишет «Челябинск сегодня».

«С помощью камер фотовидеофиксации был установлен предполагаемый автомобиль. Благодаря принятым мерам 28 августа около 8 утра был установлен водитель — мужчина 1966 года рождения, житель города Челябинска, управлявший автомобилем Renault Koleos, который совершил наезд на пешеходов», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

По версии инспекторов, за рулем Renault Koleos, «внедорожника-убийцы», находился экс-начальник Челябинской городской службы спасения Александр Рымарев. В прошлую пятницу автомобиль сбил двух людей на трассе, один из них погиб. Наезд был совершен на 70-летнего мужчину и на женщину.

Задерживать виновника ДТП не стали из-за того, что он страдает серьезным заболеванием. Пост начальника городской службы спасения он покинул в феврале прошлого года.

Ранее ФАН сообщал, что 1 сентября пьяный турист из Самары устроил «кровавую бойню» в отеле в Абхазии. Пострадали два человека. Полиции удалось задержать нападавшего.

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