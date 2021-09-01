Младшая дочь певицы МакSим сходила на школьную линейку вместе с мамой

Москва, 1 сентября. Известная российская певица Марина Максимова (МакSим) побывала на праздничной линейке, приуроченной к 1 сентября, в столичной школе №1287.

Артистка лично отвела в первый класс свою младшую дочь Марию. Девочка будет учиться в школе, в совет которой входят многие российские звезды. Речь идет о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой, актрисе Юлии Пересильд, режиссере Алексее Учителей, боксере Григории Дрозде, пишет Super.

Это очень важный для победившей тяжелую болезнь Максимовой выход в свет. После полутора месяцев, проведенных в коме, она постепенно приходит в себя и возвращается к обычной жизни. Врачи пока запрещают ей давать концерты и петь, прогнозов относительно будущих выступлений МакSим тоже пока нет.

Ранее телеведущий Влад Кадони поставил в один ряд болезнь Максимовой и актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, певица «прошла ад», а в случае со звездой «Моей прекрасной няни» он продолжается. Кадони призвал не пытаться «хайпануть» на новостях о болезнях знаменитостей.