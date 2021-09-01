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Муса Таймазов взял паралимпийское золото с мировым рекордом в метании клаба

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 16:24
Спорт
Муса Таймазов взял паралимпийское золото с мировым рекордом в метании клаба
facebook.com  /  Команда ПКР - RPC team

Токио, 1 сентября. Российский легкоатлет Муса Таймазов выиграл золотую медаль в соревнованиях категории F51 по метанию клаба на Паралимпийских играх.

Таймазов установил новый паралимпийский рекорд в метании клаба, показав результат в 35,42 метра. Предыдущее мировое достижение принадлежало сербскому спортсмену Желько Димитриевичу, который бросил снаряд на 34,71 метра.

Спортсмен из Сербии стал серебряным призером Паралимпиады. На этот раз Димитриевич метнул клаб на 35,29 метра. Бронзовая медаль досталась словаку Мариану Курею. Его результат — 30,66 метра.

Награда Таймазова для команды Паралимпийского комитета России стала 32-м по счету золотом в общей копилке. Национальная сборная находится на втором месте в общей турнирной таблице. Лидерами Игр в Токио являются китайцы, а третье место занимает Великобритания.

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