Глава Европарламента разочарован отказом стран ЕС принять беженцев из Афганистана

Брюссель, 1 сентября. Страны Евросоюза (ЕС) отказались принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана, сообщил глава Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли.

По словам политика, многие страны, которые не входят в состав ЕС, пошли навстречу гражданам Афганистана, просящим убежища. Однако желания помочь афганцам не замечено со стороны Евросоюза.

«Я глубоко разочарован», — признался Давид Сассоли.

Европа не может притворяться, что вопрос Афганистана ее не касается, так как она участвовала в кампании США, которая длилась в республике 20 лет, заключил Сассоли.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посоветовал вынести урок из ситуации в Афганистане. Он также назвал миссию США в республике провальной.