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Кедми назвал главное отличие Польши от других государств

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 16:11
Политика
Кедми назвал главное отличие Польши от других государств
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 1 сентября. Поляки отличаются от представителей всех народов мира. Об этом израильский политолог Яков Кедми рассказал в рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Политолог выразил мнение, что Польша является единственным "расово чистым" государством на территории Европы. По его словам, антисемитизм жителей республики уступает только украинскому.

«Поляки ненавидят всех. Ненавидят немцев, презирают литовцев, украинцы и белорусы для них — быдло, ненавидят русских. Это польская национальная традиция», — заявил эксперт.

Кедми напомнил об известном высказывании бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Шамира. Политик однажды сказал, что поляки впитывают антисемитизм с молоком матери.

«Он (Шамир. — Прим. ФАН) сказал это, потому что в том местечке, где он родился, его родителей убили соседи-поляки, без всяких немцев, несмотря на то, что они вместе жили», — объяснил политолог.

Яков Кедми ранее оценил роль украины на мировой арене. По его мнению, эту страну нельзя назвать полноценным государством, потому что она не выполняет главную функцию: защиту и обеспечение минимального развития населения.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в августе сообщил о строительстве забора из закрученной колючей проволоки на границе с Белоруссией. По информации НСН, высота ограждения составит 2,5 метра.

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