Пьяный турист набросился с ножом на двух человек в Пицунде

Сухум, 1 сентября. Пьяный турист из Самары устроил «кровавую бойню» в отеле в Абхазии. Пострадали два человека. Полиция задержала нападавшего.

Инцидент произошел в гостинице в Пицунде. Житель Самары в состоянии алкогольного опьянения подрался с 53-летним хозяином. Во время потасовки турист достал нож и изрезал потерпевшего. Он нанес ему раны в область шеи и рук. Также пострадала туристка из Новосибирска. Оба были госпитализированы.

Виновник происшествия скрылся с места преступления. Полиция задержала его во дворе гостиницы, расположенной по-соседству. Стражи порядка изъяли нож. Возбуждено уголовное дело.