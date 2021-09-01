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Пьяный турист набросился с ножом на двух человек в Пицунде

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 16:11
Происшествия
Пьяный турист набросился с ножом на двух человек в Пицунде
shutterstock.com  /  diy13

Сухум, 1 сентября. Пьяный турист из Самары устроил «кровавую бойню» в отеле в Абхазии. Пострадали два человека. Полиция задержала нападавшего.

Инцидент произошел в гостинице в Пицунде. Житель Самары в состоянии алкогольного опьянения подрался с 53-летним хозяином. Во время потасовки турист достал нож и изрезал потерпевшего. Он нанес ему раны в область шеи и рук. Также пострадала туристка из Новосибирска. Оба были госпитализированы.

Виновник происшествия скрылся с места преступления. Полиция задержала его во дворе гостиницы, расположенной по-соседству. Стражи порядка изъяли нож. Возбуждено уголовное дело.

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нападение турист абхазия
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