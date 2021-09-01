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Общество
В Ростовской области растет число муниципалитетов в «красной» зоне
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В Ростовской области растет число муниципалитетов в «красной» зоне
Общество
В Ростовской области растет число муниципалитетов в «красной» зоне
Федеральное агентство новостей  / 

Ростов-на-Дону, 1 сентября. Более половины муниципалитетов Ростовской области вошли в «красную» зону и не в состоянии улучшить ситуацию. 

В «красной» зоне находятся Ростов-на-Дону, Гуково, Зверево, Багаевский, Верхнедонской, Веселовский, Волгодонской, Дубовской, Егорлыкский, Зимовниковский, Кашарский, Константиновский, Красносулинский, Мартыновский, Морозовский, Мясниковский, Обливский, Песчанокопский, Семикаракорский, Советский, Тацинский, Целинский, Цимлянский и Чертковский районы.

Согласно официальным данным, в регионе наблюдается осторожная динамика увеличения количества муниципалитетов, вышедших из «красной» зоны. Сегодня в «зеленую» зону входят 12 территориальных подразделений, среди которых: Азов, Новочеркасск, Таганрог, Азовский, Аксайский, Кагальницкий, Куйбышевский, Милютинский, Неклиновский, Сальский, Тарасовский и Усть-Донецкий районы.

На 31 августа в регионе выявлен 481 новый случай вирусной инфекции, общее число заразившихся превысило количество в 124,5 тысячи человек.

Ранее ФАН сообщал, что не имеющих прививок против коронавируса сотрудников ВУЗов и СУЗов в Ростовской области начнут отстранять от работы, кроме тех у кого есть медотвод. С таким заявлением выступил начальник областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

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ростовская область коронавирус красная зона
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