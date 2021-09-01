Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 17:22
17:20
Экономика
Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума
17:18
Общество
Укусивший медаль чемпионки ОИ мэр Нагои заразился COVID-19
17:16
Весь мир
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей возвращается в Россию из поездки в Афганистан
17:12
Весь мир
Талибы призвали страны возобновить работу дипломатических миссий в Афганистане
17:12
Политика
МИД Венгрии констатировал провал миссии НАТО в Афганистане
17:06
Общество
«Мы выживаем»: калининградцы пожаловались на низкие зарплаты на фоне роста цен
17:05
Общество
Повествование о стойкости и мужестве: Иван Соловьев рассказал о важности фильма «Шугалей-3»
16:56
Происшествия
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Белозерцеву
16:53
Политика
Лукашенко назвал «позорным бегством» вывод американских войск из Афганистана
16:53
Общество
В Ростовской области растет число муниципалитетов в «красной» зоне
Все новости

Новак заявил об отсутствии рисков роста цен на бензин

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 16:24
Экономика
Новак заявил об отсутствии рисков роста цен на бензин
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 1 сентября. Правительство в настоящий момент не видит никаких рисков роста цен на бензин в России, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что власти, наоборот, ожидают осенью восстановление рынка. Как объяснил зампред кабмина, падению ажиотажа на бирже и стабилизации цен способствовали меры правительства по увеличению объемов топлива на рынке.

Новак также рассказал, что «Сургутнефтегаз», являющийся основным экспортером бензина, сократил практически до нуля поставки топлива за рубеж. Компания сконцентрировалась на внутренних поставках, что позволило увеличить объем предложения на российском рынке.

Минэнерго и ФАС в августе выступили с рекомендациями о временном повышении объема продаж бензина и дизельного топлива на бирже. Ведомства считают, что это решение позволит снизить цены на бензин на внутреннем рынке осенью. В то же время остановить подорожание в совокупности с регуляторными мерами позволит и сезонный фактор, считают чиновники.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Новак заявил об отсутствии рисков роста цен на бензин
новак правительство рф бензин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru