Новак заявил об отсутствии рисков роста цен на бензин

Москва, 1 сентября. Правительство в настоящий момент не видит никаких рисков роста цен на бензин в России, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что власти, наоборот, ожидают осенью восстановление рынка. Как объяснил зампред кабмина, падению ажиотажа на бирже и стабилизации цен способствовали меры правительства по увеличению объемов топлива на рынке.

Новак также рассказал, что «Сургутнефтегаз», являющийся основным экспортером бензина, сократил практически до нуля поставки топлива за рубеж. Компания сконцентрировалась на внутренних поставках, что позволило увеличить объем предложения на российском рынке.

Минэнерго и ФАС в августе выступили с рекомендациями о временном повышении объема продаж бензина и дизельного топлива на бирже. Ведомства считают, что это решение позволит снизить цены на бензин на внутреннем рынке осенью. В то же время остановить подорожание в совокупности с регуляторными мерами позволит и сезонный фактор, считают чиновники.