Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 20:24
20:23
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Хорватией
20:22
Политика
Историк Васильев объяснил, почему термин «Русь» не имеет к Украине никакого отношения
20:19
Армия
В центре «Авангард» прошло награждение победителей конкурса «Армия культуры»
20:18
Экономика
Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти на 7,2 млн баррелей
20:17
Армия
Меткая шутка Шойгу про украинский суд удивила журналистов из Китая
20:16
Шоу-бизнес
Дочь Омарова и Бородиной посетила салон красоты перед детским садом
20:15
Шоу-бизнес
Лечащий врач МакSим рассказал подробности лечения певицы
20:09
Общество
Волков рассказал, как получает указания от Навального из колонии
20:06
Весь мир
Всемирный банк намерен поддержать процесс экономических реформ в Тунисе
20:06
Политика
Зеленский в США. Альгис Микульскис о надеждах Украины и суровой реальности
Все новости

Власти Владимира пообещали открыть планетарий в 2022 году
Общество
Власти Владимира пообещали открыть планетарий в 2022 году
Невские Новости  /  Алексей Борисов

Владимир, 1 сентября. Власти областного центра обещают открыть планетарий в 2022 году. 

Когда в Центральном парке культуры и отдыха Владимира стали возводить офисный центр, вспыхнули массовые протесты. И успокоить горожан удалось только обещанием использовать здание для создания городского планетария. Владимирцы тут же прозвали новостройку «Звездным домом» и стали ждать открытия.

Однако ожидание затянулось, пишут «Владимирские ведомости». Не удавалось найти средства на оснащение планетария необходимой современной техникой. 

Наконец, средства нашлись. По сообщению мэрии, в этом году еще будут идти строительные работы, в муниципальных помещениях будет наведен порядок. А вот в бюджете на следующий год уже заложены расходы на закупку и монтаж современного оборудования.

Есть и концепция планетария. Это будет современное общественное пространство для молодежи, кванториум с астрономической направленностью. К концу года власти пообещали показать журналистам первый этап реализации проекта — отремонтированные помещения, а также определить точную дату открытия планетария. 

Ранее ФАН рассказывал о запланированном строительстве планетария в Самаре. Работы начнутся в 2022 году. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Владимира пообещали открыть планетарий в 2022 году
владимир планетарий
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru