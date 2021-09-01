Власти Владимира пообещали открыть планетарий в 2022 году

Владимир, 1 сентября. Власти областного центра обещают открыть планетарий в 2022 году.

Когда в Центральном парке культуры и отдыха Владимира стали возводить офисный центр, вспыхнули массовые протесты. И успокоить горожан удалось только обещанием использовать здание для создания городского планетария. Владимирцы тут же прозвали новостройку «Звездным домом» и стали ждать открытия.

Однако ожидание затянулось, пишут «Владимирские ведомости». Не удавалось найти средства на оснащение планетария необходимой современной техникой.

Наконец, средства нашлись. По сообщению мэрии, в этом году еще будут идти строительные работы, в муниципальных помещениях будет наведен порядок. А вот в бюджете на следующий год уже заложены расходы на закупку и монтаж современного оборудования.

Есть и концепция планетария. Это будет современное общественное пространство для молодежи, кванториум с астрономической направленностью. К концу года власти пообещали показать журналистам первый этап реализации проекта — отремонтированные помещения, а также определить точную дату открытия планетария.

Ранее ФАН рассказывал о запланированном строительстве планетария в Самаре. Работы начнутся в 2022 году.