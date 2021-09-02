Модный стилист проанализировал свадебный наряд Моргенштерна, заметив «цитирование глубинки»

Звездный стилист Лина Дембикова в беседе с Life рассказала про свадебные образы Алишера Моргенштерна и его жены Дилары Зинатуллиной. Эксперт отметила иронию и юмор церемонии и заявила, что были явные утрированные моменты свадьбы, но все выглядело мило.

«Что касается их образов, серый костюм — беспроигрышный лидер, конечно, всегда в наших реалиях, но можно было дополнить это еще розовым галстуком, немножко с блеском. Тогда это все еще утрировало бы картинку», — отмечает эксперт.

Дембикова отметила, что хоть артист «цитирует русскую глубинку», он все равно выглядит стильно.

«Невеста — тоже такая классическая российская, но при этом платье довольно сдержанное, довольно эстетичное. Несмотря на всю юмористическую нотку, сие празднование в целом выглядит довольно забавно и мило», — говорит стилист.

Эксперт отметила и образ ведущей церемонии Ксении Собчак. Она назвала ее наряд абсолютно беспроигрышным, универсальным, красивым.

Церемония запомнилась и скандалами: дракой, прыжками в торт, а также подозрительными «таблетки» и визитом сотрудников МВД.

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