Певица Валерия показала фотографию времен начальной школы

В день знаний принято не только поздравлять учеников и учителей, но и вспоминать о школьной поре тем, кто давно миновал этот нежный период.

Не стала исключением и певица Валерия. Исполнительница хита 90-х «Самолет» на своей странице в Instagram разместила черно-белую фотографию времен начальной школы, где предстала первоклассницей с пышным бантом на голове, белым воротничком и глубоким грустным взглядом.

Звезда призналась, что, несмотря на тоскливые глаза на фото, школьные годы вспоминает с теплотой. По ее словам, на всех фотографиях той поры она почему-то предстает с грустным лицом.

«Я школу очень любила, училась легко и с удовольствием, но по непонятным причинам 1 сентября своего первого школьного года выглядела не очень счастливой, может, пугала неизвестность. У меня вообще практически нет детских фотографий, на которых бы я улыбалась», — рассказала звезда.

Возможно, звезда стремилась закончить школу с золотой медалью и улыбаться ей было просто некогда. Кстати, это у нее получилось.

Не так давно Валерия стала бабушкой. Супруга ее сына родила прекрасную девочку — Селин. Подписчики певицы уже отметили, что на архивном фото родственницы очень похожи.

«Как вы похожи», — писали подписчики.

Валерия очень любит внучку и недавно даже устроила для нее домашний концерт. В гости к звездной маме пришел ее сын Арсений Шульгин, а также его жена Лиана и полугодовалая дочь Селин.

Ранее сообщалось, что теперь на канале ТВ-3 певица Валерия вскоре станет телеведущей.