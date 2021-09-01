Путин и Лукашенко примут участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»

Минск, 1 сентября. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко лично проверят слаженность армий обеих стран в ходе стратегических маневров «Запад-2021».

Лидеры РФ и Белоруссии проинспектируют ход совместных учений на территории своих стран, сообщил Лукашенко.

«Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси. У них (в России. — Прим. ред.) на нескольких полигонах, до десятка полигонов будет задействовано. Он побудет на своем полигоне, я на своем», — объяснил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, российско-белорусские маневры развернутся на пространстве от Калининграда до Владивостока, к ним будет привлечено большое количество войск и боевой техники. Ранее президент Белоруссии заявил об излишней озабоченности зарубежных стран проведением учений «Запад-2021».