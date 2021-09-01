Роскосмос может подключить роботов к защите своих объектов от террористов

Москва, 1 сентября. Автономные транспортные робототехнические комплексы могут появиться в Роскосмосе для защиты объектов госкорпорации от террористических угроз.

На сайте госзакупок есть сведения о том, что ведомство может потратить 564,5 тысячи рублей на исследование возможности применения роботов для антитеррористической защиты. По имеющимся данным, заниматься изучением данного вопроса будут специалисты научно-технического центра «Охрана».

Известно, что исследования будут проводиться сразу на нескольких важных объектах Роскосмоса. В частности, это ракетно-космический центр «Прогресс» и научно-исследовательский институт машиностроения.

Ранее сообщалось, что конструкторы компании «Кронштадт» разрабатывают мини-беспилотники, которые могут быть использованы в космической отрасли. По словам разработчика, комплексы малоразмерных БПЛА в серийном исполнении станут недорогим профессиональным средством для обследования ракет перед стартом.