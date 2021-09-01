Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 17:21
17:20
Экономика
Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума
17:18
Общество
Укусивший медаль чемпионки ОИ мэр Нагои заразился COVID-19
17:16
Весь мир
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей возвращается в Россию из поездки в Афганистан
17:12
Весь мир
Талибы призвали страны возобновить работу дипломатических миссий в Афганистане
17:12
Политика
МИД Венгрии констатировал провал миссии НАТО в Афганистане
17:06
Общество
«Мы выживаем»: калининградцы пожаловались на низкие зарплаты на фоне роста цен
17:05
Общество
Повествование о стойкости и мужестве: Иван Соловьев рассказал о важности фильма «Шугалей-3»
16:56
Происшествия
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Белозерцеву
16:53
Политика
Лукашенко назвал «позорным бегством» вывод американских войск из Афганистана
16:53
Общество
В Ростовской области растет число муниципалитетов в «красной» зоне
Все новости

Роскосмос может подключить роботов к защите своих объектов от террористов

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 16:07
Технологии
Роскосмос может подключить роботов к защите своих объектов от террористов
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 1 сентября. Автономные транспортные робототехнические комплексы могут появиться в Роскосмосе для защиты объектов госкорпорации от террористических угроз.

На сайте госзакупок есть сведения о том, что ведомство может потратить 564,5 тысячи рублей на исследование возможности применения роботов для антитеррористической защиты. По имеющимся данным, заниматься изучением данного вопроса будут специалисты научно-технического центра «Охрана».

Известно, что исследования будут проводиться сразу на нескольких важных объектах Роскосмоса. В частности, это ракетно-космический центр «Прогресс» и научно-исследовательский институт машиностроения.

Ранее сообщалось, что конструкторы компании «Кронштадт» разрабатывают мини-беспилотники, которые могут быть использованы в космической отрасли. По словам разработчика, комплексы малоразмерных БПЛА в серийном исполнении станут недорогим профессиональным средством для обследования ракет перед стартом.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Роскосмос может подключить роботов к защите своих объектов от террористов
террористы роскосмос роботы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru