В ЦИК назвали количество россиян, досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму

Москва, 1 сентября. Более 7 тысяч граждан сумели досрочно проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом заявил председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Глава комиссии рассказала, что такая возможность предоставляется гражданам, живущим в труднодоступных местах. Кроме того, досрочно проголосовать могут россияне, которые будут находиться в плавании и на полярных станциях. Процесс прошел в десяти субъектах России. В нем приняли участие более 7 тысяч граждан.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Кроме того, россияне смогут выбрать глав девяти субъектов и членов региональных парламентов.

Ранее Элла Памфилова рассказала подробности видеонаблюдения на выборах в Госдуму. По ее словам, участники наблюдения получат более 54 тысяч аккаунтов для доступа к трансляциям.