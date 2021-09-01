Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 17:21
17:20
Экономика
Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума
17:18
Общество
Укусивший медаль чемпионки ОИ мэр Нагои заразился COVID-19
17:16
Весь мир
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей возвращается в Россию из поездки в Афганистан
17:12
Весь мир
Талибы призвали страны возобновить работу дипломатических миссий в Афганистане
17:12
Политика
МИД Венгрии констатировал провал миссии НАТО в Афганистане
17:06
Общество
«Мы выживаем»: калининградцы пожаловались на низкие зарплаты на фоне роста цен
17:05
Общество
Повествование о стойкости и мужестве: Иван Соловьев рассказал о важности фильма «Шугалей-3»
16:56
Происшествия
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Белозерцеву
16:53
Политика
Лукашенко назвал «позорным бегством» вывод американских войск из Афганистана
16:53
Общество
В Ростовской области растет число муниципалитетов в «красной» зоне
Все новости

Детей в Марокко начали прививать от COVID-19
Весь мир
Детей в Марокко начали прививать от COVID-19
Global Look Press  /  Stringer / dpa

Рабат, 1 сентября. Марокко расширило национальную кампанию вакцинации против COVID-19 для детей. Теперь граждане в возрасте от 12 до 17 лет имеют право на прививки.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), королевство успешно ввело взрослым около 33 миллионов доз и в настоящее время сосредотачивает усилия на вакцинации подростков. Мероприятие направлено на безопасное возвращение учеников в школы.

«Я согласилась сделать прививку своей дочери, потому что мы с мужем хотим, чтобы она могла ходить в учебное заведение», — сказала одна из матерей.

По ее словам, у семьи возникли проблемы с дистанционным образованием. В частности, перебои с интернетом и электричеством.

В общей сложности по всему Марокко открылось 420 центров. Все желающие могут привить детей с 31 августа по 3 октября.

Представители министерства здравоохранения королевства уточнили, что мероприятие не является обязательным. Каждый родитель сам решает, стоит ли делать укол подростку. Однако есть исключения из правил. Без вакцины они останутся на дистанционном образовании.

Учебный год начнется с 13 сентября. До этого момента супруги, желающие отправить ребенка в школу, должны записать его в центр и сделать прививку.

В программе вакцинации используются препараты Pfizer и Sinopharm. Министерство здравоохранения заготовило около трех миллионов доз для детей. В случае нехватки Рабат закупит еще лекарства.

На сегодняшний день в Марокко зарегистрировано более 856 000 случаев заболевания коронавирусом. Подтверждено 12,5 тысячи смертей, связанных с COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Детей в Марокко начали прививать от COVID-19
дети марокко вакцинация учебный год
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru