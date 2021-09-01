Детей в Марокко начали прививать от COVID-19

Рабат, 1 сентября. Марокко расширило национальную кампанию вакцинации против COVID-19 для детей. Теперь граждане в возрасте от 12 до 17 лет имеют право на прививки.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), королевство успешно ввело взрослым около 33 миллионов доз и в настоящее время сосредотачивает усилия на вакцинации подростков. Мероприятие направлено на безопасное возвращение учеников в школы.

«Я согласилась сделать прививку своей дочери, потому что мы с мужем хотим, чтобы она могла ходить в учебное заведение», — сказала одна из матерей.

По ее словам, у семьи возникли проблемы с дистанционным образованием. В частности, перебои с интернетом и электричеством.

В общей сложности по всему Марокко открылось 420 центров. Все желающие могут привить детей с 31 августа по 3 октября.

Представители министерства здравоохранения королевства уточнили, что мероприятие не является обязательным. Каждый родитель сам решает, стоит ли делать укол подростку. Однако есть исключения из правил. Без вакцины они останутся на дистанционном образовании.

Учебный год начнется с 13 сентября. До этого момента супруги, желающие отправить ребенка в школу, должны записать его в центр и сделать прививку.

В программе вакцинации используются препараты Pfizer и Sinopharm. Министерство здравоохранения заготовило около трех миллионов доз для детей. В случае нехватки Рабат закупит еще лекарства.

На сегодняшний день в Марокко зарегистрировано более 856 000 случаев заболевания коронавирусом. Подтверждено 12,5 тысячи смертей, связанных с COVID-19.