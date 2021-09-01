Сбербанк ожидает высокий поток клиентов из-за новых выплат пенсионерам

Москва, 1 сентября. Большинство российских пенсионеров придет в сентябре за единовременной выплатой в 10 тысяч рублей. Это окажется вызовом для всей команды Сбербанка.

Собственной позицией поделился руководитель кредитной организации Герман Греф. По его словам, обслуживание пожилых граждан страны окажется «вызовом для всей команды». В результате увеличится загруженность сотрудников. Это особенно коснется тех, кто работает напрямую с клиентами и поддерживает производительность систем, передает РБК.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о предоставлении пенсионерам единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей. Глава государства считает важным уделять особое внимание категории россиян, доходы которых напрямую зависят от страны.