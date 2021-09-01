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Директор школы раскритиковала поведение ученика, который поправил Путина

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:58
Общество
Директор школы раскритиковала поведение ученика, который поправил Путина
pixabay.com

Воркута, 1 сентября. Ученик из Воркуты поправил президента России Владимира Путина в историческом вопросе. Директор школы Юлия Рябцева назвала поведение подростка наглостью.

Школьник указал Путину на ошибку во время открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке. Глава государства оговорился и назвал противостояние Петра I со шведами Семилетней войной.

«Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», —поправил молодой человек.

Российский лидер поблагодарил ученика. Однако директор школы в беседе с изданием «Подъем» отметила, что подросткам присуща некоторая наглость в общении с людьми, которые обладают высоким статусом. При этом Рябцева отметила, что школьник хорошо учится.

Глава государства прибыл во Владивосток 1 сентября, где провел для ребят открытый урок. Темой мероприятия стала история.

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путин школьник критика поправка
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