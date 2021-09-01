Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 20:23
20:23
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Хорватией
20:22
Политика
Историк Васильев объяснил, почему термин «Русь» не имеет к Украине никакого отношения
20:19
Армия
В центре «Авангард» прошло награждение победителей конкурса «Армия культуры»
20:18
Экономика
Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти на 7,2 млн баррелей
20:17
Армия
Меткая шутка Шойгу про украинский суд удивила журналистов из Китая
20:16
Шоу-бизнес
Дочь Омарова и Бородиной посетила салон красоты перед детским садом
20:15
Шоу-бизнес
Лечащий врач МакSим рассказал подробности лечения певицы
20:09
Общество
Волков рассказал, как получает указания от Навального из колонии
20:06
Весь мир
Всемирный банк намерен поддержать процесс экономических реформ в Тунисе
20:06
Политика
Зеленский в США. Альгис Микульскис о надеждах Украины и суровой реальности
Все новости

Тульские ученые представили уникальное изобретение на Smart China Expo — 2021
Технологии
Тульские ученые представили уникальное изобретение на Smart China Expo — 2021
pixabay.com  /  geralt

Пекин, 1 сентября. В конце августа на молодежной патентной инкубационной выставке «Один пояс — один путь» в рамках китайской Smart China Expo — 2021 ученые из Тульского государственного университета представили свое уникальное изобретение.

На выставке был презентован биосенсорный анализатор для экспресс-определения биохимического потребления кислорода. Аппарат используется для оценки качества воды.

В настоящее время на мировых рынках присутствуют аппараты, определяющие степень загрязнения воды в течение не менее пяти дней, пишет «Капитал страны». А устройству, разработанному российскими учеными, нужно всего 10 минут для такого анализа. Что касается погрешности измерений, то она составляет немного больше 15%.

Отечественная система — универсальная, может применяться как для определения интегральной токсичности, так и фенольного индекса. Аппарат может выпускаться в стационарном и мобильном вариантах. Биосенсорный анализатор может применяться на производствах, в водоочистных сооружениях, службами санитарно-эпидемиологического надзора, а также в целях осуществления экологического мониторинга.

Тульские ученые представили уникальное изобретение на Smart China Expo — 2021
pixabay.com  / Rewrite27

Разработчики уникального устройства уже получили семь патентов на саму разработку и ее компоненты. Причем стоимость российского аппарата намного меньше, чем цена на аналогичные устройства как на европейском, так и на азиатском рынках.

Ранее ФАН анонсировал проведение во Владимире всероссийского просветительского марафона «Новое знание» с 1 по 3 сентября. Зрители по всей России смогут увидеть выступления спикеров марафона. Основными площадками мероприятия стали студии в шести городах, откуда ведутся трансляции. Каждая студия представляет свою тему: «Знание» (Москва), «Спорт» (Санкт-Петербург), «Цифровой мир и медиа» (Казань), «История и культура» (Нижний Новгород), «Бизнес» (Владивосток) и «Наука и технологии» (Сочи).

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Тульские ученые представили уникальное изобретение на Smart China Expo — 2021
ученые наука тула вода Smart China Expo — 2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru