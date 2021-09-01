Тульские ученые представили уникальное изобретение на Smart China Expo — 2021

Пекин, 1 сентября. В конце августа на молодежной патентной инкубационной выставке «Один пояс — один путь» в рамках китайской Smart China Expo — 2021 ученые из Тульского государственного университета представили свое уникальное изобретение.

На выставке был презентован биосенсорный анализатор для экспресс-определения биохимического потребления кислорода. Аппарат используется для оценки качества воды.

В настоящее время на мировых рынках присутствуют аппараты, определяющие степень загрязнения воды в течение не менее пяти дней, пишет «Капитал страны». А устройству, разработанному российскими учеными, нужно всего 10 минут для такого анализа. Что касается погрешности измерений, то она составляет немного больше 15%.

Отечественная система — универсальная, может применяться как для определения интегральной токсичности, так и фенольного индекса. Аппарат может выпускаться в стационарном и мобильном вариантах. Биосенсорный анализатор может применяться на производствах, в водоочистных сооружениях, службами санитарно-эпидемиологического надзора, а также в целях осуществления экологического мониторинга.

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Разработчики уникального устройства уже получили семь патентов на саму разработку и ее компоненты. Причем стоимость российского аппарата намного меньше, чем цена на аналогичные устройства как на европейском, так и на азиатском рынках.

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