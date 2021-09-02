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Ищенко объяснил, почему у Запада не получилось заменить российский газ
Политика
Ищенко объяснил, почему у Запада не получилось заменить российский газ
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 2 сентября. Украинский политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня», проанализировав ситуацию, складывающуюся сегодня на международной арене, рассказал в интервью информационному порталу «Украина.ру» о том, как Запад собирается сдерживать Россию в энергетической сфере и почему попытка Европы заменить российский газ с треском провалилась. Подробнее — в материале «ПолитПазл».

В первую очередь Ищенко обратил внимание на то, что сторонники НАТО придумали неповторимый план, который направлен на разрушение России. Речь идет о программе, по которой европейские потребители обязаны покупать природный газ в Средней Азии, замещая тем самым поставки из РФ. Но такая тактика оказалась для ЕС невыполнимой. 

Политолог обратил внимание, что этому способствовал Китай, который неожиданно выказал интерес к газу из Средней Азии. Стоит отметить, что углеводороды в регионе также закупались и «Газпромом». Такое решение было принято руководством компании с точки зрения закупочной политики организации. 

Ищенко подчеркнул, что Запад провалил реализацию своей идеи еще и по причине сложности логистических процессов. Транзит долгое время не удавалось произвести из-за сложной международной ситуации в регионе, а также благодаря грамотным внешнеполитическим решениям Москвы. 

«Планируемые обходящие Россию газопроводы должны были пройти либо через американского врага Иран, либо через нестабильный Кавказ. Кроме того, чтобы добраться до Кавказа, надо было проложить трубу через Каспий, а Россия и Иран блокировали соглашение по разделу акватории Каспийского моря до тех пор, пока не стало окончательно ясно, что никакой газопровод по дну проложен не будет», — указал Ищенко.

Эксперт считает, что Москва дала понять Европе и США: она готова отстаивать свои интересы в этой области и любая их попытка увести газ или насолить еще как-то в любом случае потерпит фиаско. 

Ранее сообщалось, как «Газпром» проинформировал о снижении поставок на Украину. 

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