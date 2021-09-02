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Экономист Десятниченко объяснила, когда в России вырастет уровень оптимизма потребителей
Экономика
Экономист Десятниченко объяснила, когда в России вырастет уровень оптимизма потребителей
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Рост ключевых отраслей экономики спровоцирует в четвертом квартале 2021 года восстановление индекса потребительской активности среди россиян. Такой прогноз в беседе с ФАН дала доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Олеся Десятниченко.

«Если эпидемиологическая ситуация будет развиваться в пределах существующих планов вакцинации и последующего ослабления коронавирусных ограничений, уже к концу четвертого квартала текущего года мы увидим позитивную динамику большинства экономических показателей. В рамках умеренно-оптимистичного варианта прогноза можно будет говорить о первых признаках массового восстановления уверенности в потребительских настроениях», – сообщила Олеся Десятниченко.

В числе российских отраслей, которые уже перестали испытывать финансовые трудности, доцент назвала добычу полезных ископаемых, энергетику, строительство, производство стройматериалов, грузоперевозки, сельское хозяйство, фармацевтику, банковский сектор и сервисы доставки.

Экономист Десятниченко объяснила, когда в России вырастет уровень оптимизма потребителей
pixabay.com  / 

«Спрос на их продукты и услуги высок, рыночные цены повышаются, доходы собственников бизнеса и наемных работников в этих отраслях растут. Так что для них все выглядит достаточно жизнеутверждающе», – пояснила эксперт.

Десятниченко отметила, что в целом в 2021 году экономика России восстанавливалась быстрее, чем прогнозировалось.

«Это напрямую связанно со смягчением в стране и мире мер против COVID-19. Вместе с тем из-за активного роста национального благосостояния усилились инфляционные процессы, которые сейчас необходимо нивелировать. Работа в данном направлении также должна будет способствовать увеличению оптимизма потребителей», – заключила экономист.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в беседе с журналистами, когда жители Российской Федерации могут отказаться от «пластика». Речь идет об использовании физических банковских карт.

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