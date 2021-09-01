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Защитник «Зенита» Чистяков покинул расположение сборной России из-за травмы

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:40
Спорт
Защитник «Зенита» Чистяков покинул расположение сборной России из-за травмы
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Москва, 1 сентября. Игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков получил травму, из-за которой пропустит сентябрьские матчи сборной России в квалификации ЧМ-2022.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте сообщила, что защитник Дмитрий Чистяков получил травму на предыгровой тренировке. Из-за повреждения он не поможет национальной команде в сентябрьских матчах отборочного раунда ЧМ-2022. В ближайшее время Чистяков отправится в расположение «Зенита» для дальнейшей диагностики и лечения травмы. Первый матч под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября. Встреча квалификации ЧМ-2022 состоится на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее футболисты сборной России в полном составе собрались на базе в подмосковном Новогорске. Последними в расположение национальной команды приехали полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук и вратарь «Байера» Андрей Лунев.

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