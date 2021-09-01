Представитель талибов стал губернатором афганской провинции Панджшер

Кабул, 1 сентября. Талибы назначили губернатора афганской провинции Панджшер. Представители радикального движения призвали местные силы сопротивления присоединиться к ним.

Об этом сообщили журналисты с ссылкой на руководство «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Член объединения Амир Хан Мутаки уточнил, что переговоры с силами сопротивления в Панджшере не увенчались успехом.

Афганская провинция является единственной неподконтрольной талибам территорией. Местные жители продолжают сопротивляться движению.

Ранее посол исламской республики в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что жители Панджшера будут бороться с представителями радикального движения до конца. Дипломат добавил, что такие настроения могут охватить весь регион.

1 Организация запрещена на территории РФ.