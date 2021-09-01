Мексика приняла четвертую группу беженцев из Афганистана

Мехико, 1 сентября. Самолет с 175 афганскими беженцами на борту приземлился в Мехико. Это был один из последних рейсов по вывозу людей с территории, подконтрольной террористической организации «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает МИД страны.

???? Un cuarto grupo de nacionales de Afganistán aterrizó en el @AICM_mx, procedentes de Egipto. Este está compuesto por 175 personas.



México???????? refuerza su tradición diplomática en apego a sus principios de política exterior. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro país. pic.twitter.com/8Crw7P1fbi — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 1, 2021

Четвертая группа граждан Афганистана получила убежище в Мексике. Согласно заявлению министерства иностранных дел страны, среди них были независимые журналисты и активисты вместе со своим семьями, в том числе 75 детей.

«Подтверждаем прибытие самолета первым за всю историю рейсом Egypt Air в Мехико. Полет был осуществлен благодаря своевременной помощи посольств Мексики в Иране, ОАЭ и Египте, а также благодаря бесценному сотрудничеству Правительства Египта», — написано в сообщении МИД.

Ведомство отмечает, что в прилете мирных граждан и сохранении их жизни также ключевую роль сыграл активный диалог между министерством иностранных дел, министерством внутренних дел и другими правительственными органами.

#CiroEnImagen Esta noche aterrizó en México otro avión con 175 afganos. En este vuelo viajaron trabajadores de medios de comunicación, activistas, sus familias, entre ellos 75 menores de edad. Mientras tanto, en Afganistán, los talibanes celebran la retirada de las tropas de EU. pic.twitter.com/vQ6QDY9dkU — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) September 1, 2021

«Путевые расходы и содержание во время пребывания в Мексике будут покрыты частными спонсорами и организациями гражданского общества», — говорится в документе.

Prt Scr twitter.com / SRE_mx

Источники, непосредственно знакомые с операцией по эвакуации афганцев, заявили, что последняя группа беженцев включала сотрудников местного телеканала TOLO TV и радио Arman FM. Предыдущими рейсами из Афганистана прилетели работники известных американских изданий.

МИД Мексики добавил, что ожидается прибытие в Мехико еще нескольких граждан южноазиатской страны в ближайшие дни.

Recibí a reporteros y miembros del staff local de diversos medios que han solicitado visas humanitarias a México con motivo de los últimos sucesos en Kabul, Afganistán. Llegaron con sus familias, 124 personas en total incluyendo menores de edad, luego de 20 horas de vuelo : pic.twitter.com/8Qr27zxr92 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 25, 2021

Латинская Америка идет на помощь

Среди первых граждан Афганистана, получивших убежище в Мексике, стали пятеро участниц сборной страны по робототехнике. Девушки, возраст которых составляет около 14 лет, входят в команду «Афганские мечтатели», удостоенную международных наград в робототехнической сфере.

Кроме того, Перу, Коста-Рика, Чили, Эквадор и Колумбия также объявили о готовности принять афганских беженцев, в первую очередь женщин, положение которых при талибах стало поводом для беспокойства всего мирового сообщества.

Global Look Press / Hindustan Times

Боевики движения «Талибан» 15 августа установили полный контроль над Афганистаном, взяв столицу Кабул без какого-либо сопротивления, после того как президент Ашраф Гани покинул страну.

Талибы ранее объявили о крайнем сроке вывоза людей из Афганистана. Они начнут препятствовать эвакуации после 31 августа 2021 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.