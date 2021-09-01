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Мексика приняла четвертую группу беженцев из Афганистана

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:36
Весь мир
Мексика приняла четвертую группу беженцев из Афганистана
Prt Scr twitter.com  /  SRE_mx

Мехико, 1 сентября. Самолет с 175 афганскими беженцами на борту приземлился в Мехико. Это был один из последних рейсов по вывозу людей с территории, подконтрольной террористической организации «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает МИД страны.

Четвертая группа граждан Афганистана получила убежище в Мексике. Согласно заявлению министерства иностранных дел страны, среди них были независимые журналисты и активисты вместе со своим семьями, в том числе 75 детей.

«Подтверждаем прибытие самолета первым за всю историю рейсом Egypt Air в Мехико. Полет был осуществлен благодаря своевременной помощи посольств Мексики в Иране, ОАЭ и Египте, а также благодаря бесценному сотрудничеству Правительства Египта», — написано в сообщении МИД.

Ведомство отмечает, что в прилете мирных граждан и сохранении их жизни также ключевую роль сыграл активный диалог между министерством иностранных дел, министерством внутренних дел и другими правительственными органами.

«Путевые расходы и содержание во время пребывания в Мексике будут покрыты частными спонсорами и организациями гражданского общества», — говорится в документе.

Мексика приняла четвертую группу беженцев из Афганистана
Prt Scr twitter.com  / SRE_mx

Источники, непосредственно знакомые с операцией по эвакуации афганцев, заявили, что последняя группа беженцев включала сотрудников местного телеканала TOLO TV и радио Arman FM. Предыдущими рейсами из Афганистана прилетели работники известных американских изданий.

МИД Мексики добавил, что ожидается прибытие в Мехико еще нескольких граждан южноазиатской страны в ближайшие дни.

Латинская Америка идет на помощь

Среди первых граждан Афганистана, получивших убежище в Мексике, стали пятеро участниц сборной страны по робототехнике. Девушки, возраст которых составляет около 14 лет, входят в команду «Афганские мечтатели», удостоенную международных наград в робототехнической сфере.

Кроме того, Перу, Коста-Рика, Чили, Эквадор и Колумбия также объявили о готовности принять афганских беженцев, в первую очередь женщин, положение которых при талибах стало поводом для беспокойства всего мирового сообщества.

Мексика приняла четвертую группу беженцев из Афганистана
Global Look Press  / Hindustan Times

 

Боевики движения «Талибан» 15 августа установили полный контроль над Афганистаном, взяв столицу Кабул без какого-либо сопротивления, после того как президент Ашраф Гани покинул страну.

Талибы ранее объявили о крайнем сроке вывоза людей из Афганистана. Они начнут препятствовать эвакуации после 31 августа 2021 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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