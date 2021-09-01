Бывший премьер-министр Италии Берлускони вновь оказался в больнице

Рим, 1 сентября. Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони привезли в больницу в Милане. Об этом сообщили журналисты местной газеты со ссылкой на источник в парламенте.

Бывший премьер-министр в апреле провел в медицинском учреждении около месяца. Политика привозили в San Raffaele в мае и на прошлой неделе. Представители итальянской прессы уточнили, что он прошел проверку после небольших сложностей кардиологического характера.

Ранее Берлускони оказался в больнице из-за перенесенного осенью коронавируса. Согласно информации журналистов, 84-летний политик восстанавливался после болезни.