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Бывший премьер-министр Италии Берлускони вновь оказался в больнице

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:39
Политика
Бывший премьер-министр Италии Берлускони вновь оказался в больнице
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Рим, 1 сентября. Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони привезли в больницу в Милане. Об этом сообщили журналисты местной газеты со ссылкой на источник в парламенте.

Бывший премьер-министр в апреле провел в медицинском учреждении около месяца. Политика привозили в San Raffaele в мае и на прошлой неделе. Представители итальянской прессы уточнили, что он прошел проверку после небольших сложностей кардиологического характера.

Ранее Берлускони оказался в больнице из-за перенесенного осенью коронавируса. Согласно информации журналистов, 84-летний политик восстанавливался после болезни.

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