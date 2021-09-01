Глава ФЗНЦ Максим Шугалей возвращается в Россию из поездки в Афганистан

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей возвращается в Россию. По данным источника Федерального агентства новостей в российском посольстве в Узбекистане, социолог вылетел на самолете в Москву из города Термез.

Данный населенный пункт располагается непосредственно у границы с Афганистаном, где глава ФЗНЦ с 25 августа этого года проводил большое исследование. Максим Шугалей выяснял, как жизнь страны изменилась после прихода к власти движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и вывода войск НАТО.

Социолог оказался в афганской столице в момент теракта в кабульском аэропорту, который на тот момент контролировался военнослужащими США. Это позволило ему узнать дополнительные подробности об этом инциденте, также выслушав мнение простых жителей о трагедии.

На протяжении нескольких дней Шугалей проводил опросы граждан и встречался как с простыми афганцами, так и с представителями талибов. Все это позволило ему узнать разные точки зрения на происходящую ситуацию в стране.

Незадолго до отъезда на родину в своем Telegram-канале глава ФЗНЦ сообщил о том, что собрал большой материал, который еще предстоит проанализировать. При этом социолог отметил, что афганцы, в том числе и талибы, охотно шли на контакт с россиянами и демонстрировали готовность вести конструктивный диалог.

1 Организация запрещена на территории РФ.