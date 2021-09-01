Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 17:21
17:18
Общество
Укусивший медаль чемпионки ОИ мэр Нагои заразился COVID-19
17:16
Весь мир
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей возвращается в Россию из поездки в Афганистан
17:12
Весь мир
Талибы призвали страны возобновить работу дипломатических миссий в Афганистане
17:12
Политика
МИД Венгрии констатировал провал миссии НАТО в Афганистане
17:06
Общество
«Мы выживаем»: калининградцы пожаловались на низкие зарплаты на фоне роста цен
17:05
Общество
Повествование о стойкости и мужестве: Иван Соловьев рассказал о важности фильма «Шугалей-3»
16:56
Происшествия
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Белозерцеву
16:53
Политика
Лукашенко назвал «позорным бегством» вывод американских войск из Афганистана
16:53
Общество
В Ростовской области растет число муниципалитетов в «красной» зоне
16:52
Общество
Иркутский полицейский спас семью из охваченного огнем дома
Все новости

Глава ФЗНЦ Максим Шугалей возвращается в Россию из поездки в Афганистан
Весь мир
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей возвращается в Россию из поездки в Афганистан
 /  Максим Шугалей

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей возвращается в Россию. По данным источника Федерального агентства новостей в российском посольстве в Узбекистане, социолог вылетел на самолете в Москву из города Термез.

Данный населенный пункт располагается непосредственно у границы с Афганистаном, где глава ФЗНЦ с 25 августа этого года проводил большое исследование. Максим Шугалей выяснял, как жизнь страны изменилась после прихода к власти движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и вывода войск НАТО.

Социолог оказался в афганской столице в момент теракта в кабульском аэропорту, который на тот момент контролировался военнослужащими США. Это позволило ему узнать дополнительные подробности об этом инциденте, также выслушав мнение простых жителей о трагедии.

На протяжении нескольких дней Шугалей проводил опросы граждан и встречался как с простыми афганцами, так и с представителями талибов. Все это позволило ему узнать разные точки зрения на происходящую ситуацию в стране. 

Незадолго до отъезда на родину в своем Telegram-канале глава ФЗНЦ сообщил о том, что собрал большой материал, который еще предстоит проанализировать. При этом социолог отметил, что афганцы, в том числе и талибы, охотно шли на контакт с россиянами и демонстрировали готовность вести конструктивный диалог.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава ФЗНЦ Максим Шугалей возвращается в Россию из поездки в Афганистан
афганистан шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru