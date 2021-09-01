СК возбудил дело по факту смерти двоих детей в Красноярском крае

Красноярск, 1 сентября. Правоохранители Красноярского края возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей, которые, предположительно, отравились суши.

Согласно данным следствия, трагедия произошла в деревне Малая Тумна Балахтинского района. Пожилая местная жительница ушла рано утром на работу и оставила внуков — пятилетнюю девочку и шестилетнего мальчика — одних дома. По возращении, женщина обнаружила детей мертвыми. Прибывшим на место ЧП медикам оставалось лишь констатировать смерть малышей. Также сообщалось о третьем ребенке, которого удалось спасти.

Ранее в СМИ «просочилась» информация о том, что накануне трагедии дети пробовали суши, однако сразу после приема еды признаков пищевого отравления не было. Остальные члены семьи, которые тоже ели роллы, чувствуют себя хорошо.

В данный момент прокуратура Красноярского края организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти детей станет известна после вскрытия и экспертизы изъятых из дома продуктов питания, медицинских препаратов и бытовой химии. Также специалисты управления регионального Роспотребнадзора проводят проверку в отношении изготовителя роллов.

По факту гибели малышей возбуждено уголовное дело части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Ведется следствие.

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