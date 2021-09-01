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Глава Марий Эл объявил о повышении зарплаты бюджетников с 1 сентября
Общество
Глава Марий Эл объявил о повышении зарплаты бюджетников с 1 сентября
МедиаПоток  / 

Йошкар-Ола, 1 сентября. На торжественной линейке в школе №6 Волжска глава Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что с сегодняшнего дня всем бюджетным работникам на 5% будет увеличена заработная плата.

Александр Евстифеев осмотрел здание недавно отремонтированного учебного заведения и пообщался с педагогами. В беседе с учителями он объявил, что правительство республики приняло решение о повышении заработной платы для всех бюджетников на 5%. 

«Вашими руками, вашим талантом создается будущее», — заметил Евстифеев.

По соответствующему документу размеры базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы, окладов, должностных окладов, ставок заработной платы работников государственных учреждений Марий Эл с 1 сентября повышаются на 5%, пишет «Медиапоток».

Ранее ФАН сообщал, что самые высокие темпы роста зарплат отмечены в Казахстане, где номинальная зарплата увеличилась на 16,7%, а реальная — на 8,8%.

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бюджет зарплата евстифеев марий эл
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