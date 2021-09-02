Хотят перевести дух: политолог рассказал, куда США могут вторгнуться после Афганистана

США никогда не откажутся от применения военной силы за рубежом просто потому, что это самый простой метод решения геополитических проблем и самый, как ни парадоксально, дешевый. Соединенные Штаты после Афганистана могут вторгнуться в страны Юго-Восточной Азии. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Ушла эпоха

Президент США Джо Байден объявил, что уход американских войск из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны.

«Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — заявил Байден.

Федеральное агентство новостей /

Его отказ продолжать войну в Афганистане связан с тем, что она «больше не отвечала коренным интересам США».

США никогда не откажутся от войн

Дмитрий Родионов напомнил, что Дональд Трамп говорил о завершении эры вмешательства в дела других стран.

«А не Трамп ли дважды бомбил Сирию, чего не решался делать Барак Обама? А не он ли сбрасывал на Афганистан «мать всех бомб», причем во всех случаях без очевидной надобности? При этом и Обама, и Трамп клятвенно обещали уйти из Афганистана. Байден ушел, но не он ли до этого в первый же месяц президентства наносил удары по Сирии? Шаг вперед, два шага назад?» — задается вопросом Дмитрий Родионов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он заметил, что американцы никогда не откажутся от применения военной силы за рубежом, так как это самый простой метод решения геополитических проблем и самый, как ни парадоксально, дешевый (война — это огромные заработки для ВПК, лоббисты которого помогают продвигать нужные решения в конгрессе). Отказ от него — означает отказ от гегемонии и однополярного мира.

Хотят перевести дух

«В некотором роде попыткой пересмотреть подход был приход к власти Трампа с его политикой изоляционизма. Но это был не отказ от претензий на мировое господство, а всего лишь пересмотр тактики, перестраивание внутренних редутов для того, чтобы снова перейти в наступление. Трамписты понимали, что прежняя тактика надорвет силы Америки, но в итоге победили представители финансового капитала, которые придерживаются традиционной тактики. И пусть уход США из Афганистана при Байдене никого не вводит в заблуждение», — добавил Дмитрий Родионов.

Федеральное агентство новостей /

По мнению эксперта, уход из Афганистана — вовсе не стремление вернуть соотечественников домой, хотя такой запрос в американском обществе есть. Все предшественники Байдена это обещали сделать, но не решались, а нынешний лидер хотел удовлетворить чаяния американцев, учитывая то, как он победил на выборах. Как отмечает Родионов, американцы выполнили свою миссию в Афганистане, Ираке и других странах Ближнего Востока, которая заключалась в создании перманентного хаоса в регионах для недопущения смычки ближневосточной ресурсной базы с китайским капиталом и технологиями.

«Сегодня противостояние с Китаем вышло на новый уровень, и многие эксперты считают, что центр американских геополитических интересов будет смещаться в Юго-Восточную Азию. А вместе с ним — любимая американцами тактика — организация переворотов (мы это уже видели в Мьянме недавно) и прямые интервенции. Скоро мы их увидим, им нужно просто перевести дух и снять негативную повестку, оставленную Афганистаном. Это вопрос времени», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее известный российский политик, депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил, что после распада Советского Союза США вообразили себя мировым гегемоном и еще активнее стали вмешиваться в дела других стран, но это ничем хорошим не кончилось.