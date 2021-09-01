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Международный энергетический саммит пройдет в Ливии 22–23 ноября

Весь мир
Международный энергетический саммит пройдет в Ливии 22–23 ноября
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 1 сентября. Африканская корпорация Energy Capital & Power объявила о предстоящем проведении в Ливии саммита по энергетике и экономике, который станет первым за десять лет международным мероприятием такого рода.

Ожидается, что он пройдет в Триполи с 22 по 23 ноября 2021 года. Объявление вышло после официального одобрения со стороны премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы. Власти Ливии не раз подчеркивали свою приверженность восстановлению национального углеводородного сектора путем привлечения иностранного капитала, технологий и опыта.

Возрождение нефтяной промышленности

Североафриканское государство стремится возродить нефтегазовую отрасль за счет притока прямых зарубежных инвестиций, поэтапного увеличения добычи и восстановления региональной дипломатии и приглашает поучаствовать в саммите местные и иностранные компании, специалистов, политиков и финансистов для обсуждения наиболее насущных вопросов и заключения сделок. Организатор мероприятия тесно сотрудничает с Министерством нефти и газа ПНЕ, а также с ведущими международными энергетическими компаниями и сервисными организациями, которые продемонстрировали свой интерес к предстоящему саммиту.

«Ливия является одним из самых влиятельных нефтегазовых рынков на континенте. Она занимает стратегическое положение на Средиземном море, а на ее территории имеются обширные неизведанные месторождения, которые по некоторым оценкам обладают огромным потенциалом. Для корпорации большая честь внести вклад в возвращение страны на передовые мировые позиции», — заявила официальный представитель Energy Capital & Power Келли-Энн Милии.

По словам чиновницы, ливийская администрация проявляет инициативу и стремится восстановить региональные и глобальные отношения, а также перераспределить бюджеты для строительства инфраструктуры энергетических объектов.

Широкое международное участие

Североафриканские и европейские отраслевые ведомства, а также ведущие межправительственные организации, включая ОПЕК, приглашены поучаствовать в этом мероприятии с целью увеличения прямых иностранных инвестиций в экономику Ливии.

По информации Национальной нефтяной корпорации (ННК), страна стремится увеличить добычу до 1,45 млн баррелей в сутки к концу 2021 года. Ранее в интервью американскому агентству Bloomberg Дабиба объявил о намерении его правительства провести в предстоящие месяцы две конференции по энергетике, первую в Техасе и вторую в Триполи. В ходе данных мероприятий премьер представит план привлечения инвестиций в углеводородный сектор. Глава ПНЕ отметил, что власти Ливии намерены преодолеть негативные последствия конфликтов в стране, прилагая усилия по оживлению экономики и достижению стабильности в энергетической сфере.

Временное Правительство национального единства восстановило Министерство нефти и газа и назначило бывшего ливийского представителя в ОПЕК Мухаммеда Ауна его главой. Данная должность оставалась вакантной с 2012 года. Однако в последние дни руководитель ведомства вступил в спор с директором ННК Мустафой Саналлой. Это привело к отстранению последнего и возбуждению против него расследования. Несмотря на отставку, глава корпорации продолжает исполнять свои обязанности, управляя компанией из-за рубежа. Чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, Абд аль-Хамид Дабиба пригласил обе конфликтующие стороны встретиться 5 сентября в штаб-квартире ПНЕ.

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