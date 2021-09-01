Лечащий врач МакSим рассказал подробности лечения певицы

В эфире программы «Жить здорово» лечащий врач популярной российской певицы МакSим Денис Павлов рассказал подробности трудоемкого процесса возвращения звезды к жизни. Не секрет, что артистка долгое время находилась на аппарате ИВЛ с серьезным поражением легких, пишет журнал Maxim. «Марина Сергеевна поступила к нам с недоказанным ПЦР-тестом. Она была в тяжелом состоянии. Мы подключили ее к ЭКМО, под которым она находилась около 30 дней», — вспоминает Денис Павлов.

По словам врача, первоочередной задачей для персонала было сделать так, чтобы аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), компенсирующий работу легких, не повредил гортань и голосовые связки певицы. Медик также прекрасно помнит первые слова девушки, после того как она пришла в себя.

«Она думала, что находится в Дубае, так вот она почему-то посчитала», — вспоминает доктор.

Павлов также добавил, что после этого врачи стали ее реабилитировать. Он напомнил, что певица по-прежнему не может даже говорить по телефону. У нее очень быстро кончаются силы, но врач лично старался сделать все возможное, чтобы ускорить процесс ее восстановления.

Ранее продюсер певицы Иван Ирбис заявил, что все проблемы со здоровьем певицы связаны исключительно со злоупотреблением алкоголем.

«Даже на своих концертах она выходила на сцену пьяная. Я видел такие съемки в интернете», — говорил ранее Ирбис.

Три года назад пиар-менеджер оказался в клубе «Облака», где МакSим давала концерт за 300 тысяч рублей. После каждой песни исполнительнице приносили полный бокал, а из клуба она вышла в очень нетрезвом состоянии.

Ранее менеджер, работавший и с Энрике Иглесиасом, отмечал, что сотрудники певицы пытались скрыть от общественности ее зависимость, но некоторые сведения все же просочились в СМИ.