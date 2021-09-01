Донбасс сегодня: солдаты ВСУ уничтожили блиндаж с боеприпасами, силовики массово дезертируют

Донбасс, 1 сентября. Более полусотни солдат и офицеров ВСУ дезертировали за неделю. Солдаты Киева сожгли свой блиндаж с боеприпасами и военным имуществом. Киевские силовики бесчинствуют в Луганской области. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки украинские войска трижды обстреляли районы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия. Два жилых дома в Донецке получили повреждения в результате агрессии армии Киева.

В Луганской Народной Республике дважды обстрелян поселок Калиново. Здесь украинские силовики применили тяжелые 120-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. Жертв среди гражданского населения нет.

Более полусотни солдат и офицеров ВСУ дезертировали за неделю

Повальное бегство личного состава «сильнейшей армии континента» с передовых позиций в Донбассе продолжается и набирает обороты, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Разведка дончан докладывает о дезертирстве 52 военнослужащих ВСУ за неделю. И это только в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Среди беглецов есть и рядовые, и представители офицерского состава. Двое сбежавших прихватили с собой оружие и боеприпасы.

Оперативные группы Военной службы правопорядка и Службы безопасности Украины проводят поиски дезертиров. Многих удалось задержать при попытке выезда за пределы административной границы Донецкой области. Лидерами по количеству беглецов стали 93-я отдельная механизированная и 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ.

dpsu.gov.ua / Государственная пограничная служба Украины

Солдаты Киева сожгли свой блиндаж с боеприпасами

В управлении Народной милиции ЛНР сообщают об инциденте на позициях 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Силовики пытались сжечь сухую траву, но не рассчитали направление ветра, и огонь перекинулся на блиндаж. Результат — выгорание позиций, а также уничтожение боеприпасов и другого военного имущества.

Чтобы избежать дисциплинарных взысканий, командование не докладывало о происшествии в вышестоящий штаб, а уничтоженные в огне боеприпасы были списаны на проведение фиктивных учений. Другое сгоревшее военное имущество командир батальона приказал восстановить за счет средств силовиков, допустивших возгорание.

Киевские силовики бесчинствуют в Луганской области

Количество правонарушений, допущенных военнослужащими украинской армии в Луганской области, а также количество преступлений против мирных жителей вызывают серьезную озабоченность даже у руководства регионального главка Национальной полиции Украины. Об этом сообщает луганское управление народной милиции. В связи со сложной ситуацией начальник областного главного управления нацполиции обратился к командующему Операцией объединенных сил с просьбой усилить патрулирование районов дислокации частей ВСУ.

Полиция настаивает на усилении взаимодействия с военной службой правопорядка, которая, по данным оборонного ведомства ЛНР, зачастую игнорирует сообщения мирных жителей о преступлениях, совершаемых военнослужащими ВСУ. Проблема еще и в том, что, согласно украинскому законодательству, органы внутренних дел не вправе привлекать к ответственности военных. После задержаний командиры ВСУ сразу же забирают силовиков из отделений. Если же полиция не выдает задержанного, силовики угрожают применением силы против самих правоохранителей.