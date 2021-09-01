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Режиссер Коппола планирует потратить до 120 млн долларов на фильм «Мегаполис»
Общество
Режиссер Коппола планирует потратить до 120 млн долларов на фильм «Мегаполис»
Global Look Press  /  Lionel Guericolas/ZUMAPRESS.com

Мичиган, 1 сентября. Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола заявил, что готовится к съемкам фильма-мечты «Мегаполис», стоимость которого оценивается от 100 до 120 миллионов долларов.

Коппола поделился с журналистами подробностями создания проекта своей мечты. Он планирует предложить роли в фильме «Мегаполис» в том числе Оскару Айзеку, Форесту Уитакеру, Зендае и Мишель Пфайффер. Режиссер заявил, что уже продал часть своих виноградников ради работы над новым кино, стоимость которого может достигнут 120 миллионов долларов.

Создатель фильмов сообщил, что нашел несколько частных инвесторов, готовых вложить средства в работу, пишет Deadline. К съемкам Коппола намерен преступить через год — осенью 2022 года. На данный момент он ведет переговоры с актерским составом.

Сюжет «Мегаполиса» будет посвящен современной истории Соединенных Штатов, но в стиле «римского эпоса». В основу ляжет заговор Каталины, когда в Риме пытались сменить власть. Другие детали пока держатся в секрете. Дата релиза будет озвучена позднее.

Осенью 2020 года в Сети распространилась информация, что Фрэнсис Форд Коппола задумался о создании новой версии боевика «Крестный отец — 3», премьера которого состоялась в 1990 году.

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