Иран провел испытания ЗРК малой и средней дальности «Мерсад-16»

Тегеран, 1 сентября. Заместитель начальника оперативного управления противовоздушной обороны Армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Юсефи Хошкальб заявил об успешном испытании зенитно-ракетного комплекса «Мерсад-16» («Засада-16»).

На полигоне ЗРК успешно поразил заданные объекты. При этом его система обнаружения и сопровождения целей впервые была интегрирована в единую сеть ПВО страны. Управление комплексом осуществлялось через командный пункт, находящийся более чем в 100 км от места запуска ракет, что, по словам генерала, обеспечивает высокий уровень безопасности для операторов.

В ходе тестов «Мерсад-16» продемонстрировал хорошую мобильность, возможности интеграции и устойчивость в условиях противодействия со стороны средств радиоэлектронной борьбы.

#Iran successfully tested a new generation of the domestically manufactured Mersad-16 missile system in the central desert. The system was for the first time put under the control of the integrated air defense network to intercept, identify, engage and destroy designated targets. pic.twitter.com/n85JXShSrv — Mehrdad Torabi (@mehrdadt1987) August 31, 2021

Как сообщается, данный комплекс является последней модификацией системы «Мерсад» которая была разработана национальными оборонными предприятиями в 2010 году. Первые испытания новейшей версии были проведены в 2019 году, когда она смогла поразить иранский реактивный беспилотник «Каррар».

«Мерсад-16» — это ЗРК малой и средней дальности, который способен уничтожать широкий спектр целей, включая малогабаритные БПЛА и крылатые ракеты, в том числе движущиеся на небольших высотах. Он устанавливается на платформе грузовика, что значительно повышает его мобильность.

В отличие от своего предшественника, который использовал ракеты «Шахин» на базе устаревших американских MIM-23 HAWK, «Мерсад-16» в качестве основного боеприпаса использует более современные ракеты «Шаламче». Согласно открытым источникам, несмотря на меньший радиус действия (около 40–50 км у «Шаламче» против 70–150 у «Шахин»), его снаряды лучше защищены от радиоэлектронного противодействия.

#Iran's Surface to Air Mi$$ile Shalamcheh in action



Date & Location unknown pic.twitter.com/JnbX95wFaq — ????????????????????????????????????????™☢️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) August 3, 2021

Командование ПВО Армии Ирана высоко оценило качества комплекса и заявило о планах его дальнейшей оптимизации и модернизации. В частности, предполагается адаптация этого ЗРК для использования сверхзвуковых ракет большой дальности, которые позволят значительно расширить гибкость боевого применения системы.