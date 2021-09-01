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Иран провел испытания ЗРК малой и средней дальности «Мерсад-16»
Весь мир
Иран провел испытания ЗРК малой и средней дальности «Мерсад-16»
wikipedia.org  /  aja.ir / CC BY 4.0

Тегеран, 1 сентября. Заместитель начальника оперативного управления противовоздушной обороны Армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Юсефи Хошкальб заявил об успешном испытании зенитно-ракетного комплекса «Мерсад-16» («Засада-16»).

На полигоне ЗРК успешно поразил заданные объекты. При этом его система обнаружения и сопровождения целей впервые была интегрирована в единую сеть ПВО страны. Управление комплексом осуществлялось через командный пункт, находящийся более чем в 100 км от места запуска ракет, что, по словам генерала, обеспечивает высокий уровень безопасности для операторов.

В ходе тестов «Мерсад-16» продемонстрировал хорошую мобильность, возможности интеграции и устойчивость в условиях противодействия со стороны средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщается, данный комплекс является последней модификацией системы «Мерсад» которая была разработана национальными оборонными предприятиями в 2010 году. Первые испытания новейшей версии были проведены в 2019 году, когда она смогла поразить иранский реактивный беспилотник «Каррар».

«Мерсад-16» — это ЗРК малой и средней дальности, который способен уничтожать широкий спектр целей, включая малогабаритные БПЛА и крылатые ракеты, в том числе движущиеся на небольших высотах. Он устанавливается на платформе грузовика, что значительно повышает его мобильность.

В отличие от своего предшественника, который использовал ракеты «Шахин» на базе устаревших американских MIM-23 HAWK, «Мерсад-16» в качестве основного боеприпаса использует более современные ракеты «Шаламче». Согласно открытым источникам, несмотря на меньший радиус действия (около 40–50 км у «Шаламче» против 70–150 у «Шахин»), его снаряды лучше защищены от радиоэлектронного противодействия.

Командование ПВО Армии Ирана высоко оценило качества комплекса и заявило о планах его дальнейшей оптимизации и модернизации. В частности, предполагается адаптация этого ЗРК для использования сверхзвуковых ракет большой дальности, которые позволят значительно расширить гибкость боевого применения системы.

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иран армия вооружение
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