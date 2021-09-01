Уровень воды в Венецианской лагуне может увеличиться на 120 сантиметров к 2100 году

Москва, 1 сентября. Ученые не исключили изменение уровня воды в Венецианской лагуне в одноименном заливе Адриатического моря.

Уровень воды в мировом океане растет более стремительно, нежели ожидали специалисты. По предварительным данным, в Венецианской лагуне он может увеличиться на 120 сантиметров к 2100 году. Исследователи считают необходимым принять ряд мер, чтобы не допустить этого.

Российские ученые обнаружили незамерзающую из-за уникального состава воду в Арктике. Ее появление объясняется особым составом. Образцы направлены в Петербург для дополнительных исследований.