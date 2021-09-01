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Евгения Галактионова взяла бронзу на Паралимпийских играх

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:12
Спорт
Евгения Галактионова взяла бронзу на Паралимпийских играх
facebook.com  /  Команда ПКР - RPC team

Токио, 1 сентября. Российская легкоатлетка Евгения Галактионова выиграла бронзовую медаль на Играх в толкании ядра, соревнования состоялись 1 сентября.

Галактионова смогла толкнуть ядро на 6,80 метра и стала бронзовой призеркой летней Паралимпиады. Золотая медаль досталась спортсменке из Украины Анастасии Москаленко, ее результат — 7,61 метра. Серебро завоевала польская спортсменка Роза Козаковская, показавшая результат 7,37 метра.

Легкоатлетки соревновались в категории F32 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Еще одна россиянка Олеся Байсарина стала последней, показав самый маленький результат.

Команда Паралимпийского комитета России поднялась в общем медальном зачете с третьей на вторую строчку благодаря победе легкоатлетки Галины Липатниковой, которая выиграла 31-ю по счету награду высшей пробы. Первое место занимает команда из Китая, а третье — сборная Великобритании.

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