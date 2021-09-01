Матч Россия — Хорватия: когда состоится, где смотреть, шансы соперников, в чем интрига

Первый день осени можно назвать первым серьезным испытанием для Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России по футболу. В среду, 1 сентября, в Москве состоится матч четвертого тура квалификации чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия. Напомним, финальная часть 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА (ЧМ-2022) пройдет в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

Матч Россия — Хорватия: во сколько начало, где смотреть

Начало матча Россия — Хорватия в 21:45 по московскому времени. Игру, которая пройдет на стадионе «Лужники», будут судить арбитры из Израиля. На трибуны допустят более 20 тысяч болельщиков. Правда, большинство из них расположатся на верхних ярусах, и от них потребуется либо сертификат о прививке от коронавируса, либо справка о перенесенном заболевании.

Встречу в прямом эфире покажет Первый канал, трансляция из «Лужников» начнется в 21:35.

Шансы соперников

Наша команда делит первое место в группе со сборной Хорватии, считающейся фаворитом. В активе россиян две победы и одно поражение. Чтобы поехать в Катар напрямую, без стыковых матчей, нам нужно первое место в группе.

По прогнозу букмекеров, в сегодняшнем матче шансы соперников примерно равны. Ставки на победу сборной России принимаются с коэффициентом 3.05. Ставки на победу наших соперников — с коэффициентом 2.78. Ничья оценивается 3.30, сообщает портал Championat.com.

Global Look Press / Dmitry Golubovich/Russian Look

Главная интрига

Естественно, главная интрига — как пройдет дебют в качестве тренера национальной сборной Валерия Карпина, которому досталось непростое наследство от своего предшественника — Станислава Черчесова. Хотя выступление сборной России на Евро-2020 было признано провальным, после чего последовала отставка Черчесова, в целом итоги его работы эксперты оценивают не столь критически. Это значит, что в отборе на ЧМ-2022 для Карпина создан неплохой задел.

Сейчас у россиян и хорватов по шесть очков, они делят первое место в группе, хотя положение сборной Хорватии несколько предпочтительнее из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Далее с пятью баллами идет команда Словакии, затем с четырьмя очками Кипр, с тремя — Словения и с одним — Мальта. Попасть в Катар будет шанс у двух команд, занявших первое и второе место. Победитель поедет напрямую; команда, занявшая второе место, — через стыковые матчи.

Как отмечают спортивные эксперты, хотя шансы россиян поехать в Катар, минуя стыковые матчи, невысоки, но в целом турнирная ситуация для нашей команды очень даже неплохая. Учитывая, что во втором круге встреча с хорватами пройдет на их территории, сегодня россиянам нужно постараться воспользоваться преимуществами в виде домашнего поля и поддержки болельщиков. Валерию Карпину советуют настроить своих подопечных на победу, но важно хотя бы не проиграть, и такой шанс есть, говорят аналитики. Команда уже провела тренировку, кстати, отметим, в составе есть изменения. Один их самых известных российских футболистов Артем Дзюба на этот раз в сборную не вызван. Это значит, будут изменения в тактике. Впрочем, ждать осталось недолго.

Итак, стартовый свисток в матче Россия — Хорватия прозвучит сегодня в 21:45. Болеем за наших!