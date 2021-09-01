В Копенгагене бывшим осужденным запретили появляться в центре города по ночам

Копенгаген, 1 сентября. Правоохранители выделили четыре зоны в центре столицы Дании, куда по ночам закроют доступ ранее осужденным. Такие меры вводят для безопасности горожан и туристов.

С 14 сентября в Копенгагене введут запрет на пребывание в них для тех, кто ранее был осужден, например, за применение огнестрельного оружия или насильственное преступление. Новые меры будут действовать с полуночи до 5.00 утра

Отмечается, что эти четыре зоны наиболее популярны среди туристов, здесь работает много баров и ресторанов. Запрет ввели на ближайшие два года. Его нарушение будут наказывать штрафом в размере 10 тысяч крон.