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В Копенгагене бывшим осужденным запретили появляться в центре города по ночам
Происшествия
В Копенгагене бывшим осужденным запретили появляться в центре города по ночам
pixabay.com

Копенгаген, 1 сентября. Правоохранители выделили четыре зоны в центре столицы Дании, куда по ночам закроют доступ ранее осужденным. Такие меры вводят для безопасности горожан и туристов.

С 14 сентября в Копенгагене введут запрет на пребывание в них для тех, кто ранее был осужден, например, за применение огнестрельного оружия или насильственное преступление. Новые меры будут действовать с полуночи до 5.00 утра

Отмечается, что эти четыре зоны наиболее популярны среди туристов, здесь работает много баров и ресторанов. Запрет ввели на ближайшие два года. Его нарушение будут наказывать штрафом в размере 10 тысяч крон.

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