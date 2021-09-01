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Банк России понизил официальные курсы валют на 2 сентября

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 14:52
Экономика
Банк России понизил официальные курсы валют на 2 сентября
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 сентября. Российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Нацвалюта США опустилась на 8,69 копейки и составила 73,19 рубля за доллар. Евро подешевел на 27,11 копейки, до 86,39 рубля за единицу.

На старте торгов Московской биржи американская валюта также продемонстрировала снижение к рублю. Она опустилась на 0,005 копейки и достигла 73,21 рубля за доллар. Биржевой курс евро при этом вырос на 0,07 копейки, до 86,52 рубля, следует из данных торговой площадки.

Стоимость доллара ближайшей осенью способна опуститься до 71 или 72 рублей. Такой прогноз озвучил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

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