Вашингтон, 1 сентября. Экс-главред «Проекта»1 (Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории РФ) поступил в Университет Стенфорда, получив стипендию имени Джона Найта.

Роман Баданин2(физлицо, включенное Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) проведет следующие десять месяцев в США. Он сосредоточится на поиске альтернативных способов подготовки «расследований», говорится на сайте Стэнфордского университета.

«Наша цель — предоставить Роману безопасное пространство и прямую поддержку JSK Fellowships и сообщества Стэнфорда, чтобы ускорить результативность его смелой следственной работы», — подчеркнула директор JSK Доун Гарсия.

Журналист не намерен возвращаться в Россию. Сейчас он работает над тем, чтобы помочь членам своей бывшей команды покинуть пределы РФ. Роман Баданин уже учился в Стэнфордском университете несколько лет назад. Именно в то время он решил создать «Проект».

ФАН выяснил, кто запустил «Проект.медиа»1 и каким способом фабрикуется антироссийская пропаганда. Результаты расследования свидетельствуют, что Соединенные Штаты создали целый механизм по нагнетанию политической обстановки в РФ. Одна из ведущих ролей в деятельности по антироссийской пропаганде принадлежит Роману Баданину.

1 Признано нежелательным в России.

2 Иностранный агент.