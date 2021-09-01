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«Газпром» информировал о снижении поставок топлива на Украину
Экономика
«Газпром» информировал о снижении поставок топлива на Украину
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 1 сентября. Отечественная газовая корпорация снизит объемы поставок сырья в украинские хранилища.

Закачка природного газа в хранилища Украины будет сокращена на 30%. Снижение составит примерно 8 млрд «кубов» энергоносителя, указывают в «Газпроме».

Резервы европейских и украинских ПХГ находятся гораздо ниже стандартных показателей, объясняют представители компании. К началу сезона отбора газа их объем может составить на треть меньше уровня, наблюдавшегося в 2020 году. Согласно оценкам организации, в хранилищах не будет восполнено около 25% газа из 66,2 млрд «кубов», которые были отобраны зимой прошлого года.

Пресс-служба компании ранее сообщала, что подготовка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» находится на финальном этапе реализации.

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Газпром украина поставки газа
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