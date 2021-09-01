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Помощника экс-схимонаха Сергия задержали за возбуждение ненависти

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:10
Происшествия
Помощника экс-схимонаха Сергия задержали за возбуждение ненависти
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 1 сентября. Помощник отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) Всеволод Могучев задержан по уголовному делу о возбуждении ненависти.

Сотрудники полиции задержали его в поезде по пути в Екатеринбург. Он проходит по делу о возбуждении ненависти и вражды. Поводом стали видеоролики с проповедями отца Сергия и призывами к восстанию, выложенные в Сеть.

На кадрах отец Сергий читает наставления, тексты которых писал Могучев. Помощник экс-схимонаха также сам выкладывал ролики в Интернет.

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