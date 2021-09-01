Фанаты обозвали «дичью» Бузову в образе богини

Москва, 1 сентября. Поющая телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Сети анонс предстоящего концерта в Москве и обрушила на себя волну критики из-за образа богини.

Ольга Бузова сообщила поклонникам на личной странице в Instagram, что осенью в Crocus City Hall состоится ее сольный концерт «Вот она я». Певица показала фанатам, что предстанет перед ними в образе богини с нимбом. Пользователи Сети не оценили ролик и раскритиковали ее, обвинив в богохульстве.

«Оля, ну это же дичь!»; «Это уже слишком. Нельзя богохульствовать»; «Богиней себя возомнила... Смотри, как бы не наказал Господь», — написали фолловервы в комментариях к посту знаменитости.

За сутки с момента публикации видео экс-ведущей «Дома-2» посмотрели почти миллион раз. Среди фанатов нашлись и те, кто восхитился идеей Бузовой и заявил, что обязательно придет на московский концерт 28 октября.

Исполнительница хита «Мало половин» Ольга Бузова в популярной соцсети пообщалась с подписчиками и рассказала им, на что тратит заработанные миллионы рублей.