Барнаульский зоопарк получит новых животных

Барнаул, 1 сентября. Директор городского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев ответил на вопросы посетителей о новых обитателях.

Писарев провел прямой эфир в социальной сети Instagram. Он пояснил, что главной «звездой» сезона стала зебра по кличке Василий, которому в скором времени могут построить новый загон. Позже к нему приедет самка из пензенского зоосада, чтобы они смогли продолжить свое потомство.

Директор отметил, что быстрее в «Лесной сказке» окажутся два дикобраза. Руководство учреждения также отправило заявку Новосибирскому зоопарку на приобретение манула, который находится в списке международной Красной книги. Сергей Писарев надеется, что в 2022 году им удастся построить вольер для обезьян и купить новые виды приматов.

Помимо этого он поведал о судьбе хищников, родившихся в городе. Одним из них стал тигренок Ермак, который сейчас живет в национальном парке Бурятии. Писарев добавил, что они продают животных только «надежным людям».

Сотрудники Московского зоопарка сообщили, что конкурс по выбору имени якутской белой медведице завершен. Кличку «Томпа» поддержали своими голосами более 72 тыс. пользователей Сети.