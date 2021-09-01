Стремительное развитие ВМФ РФ поразило французских аналитиков

Париж, 1 сентября. Военно-морской флот России стремительно набирает обороты, обогнав всю европейскую кораблестроительную промышленность, считают аналитики из Франции.

Распад Советского Союза и последовавшие за этим событием два десятилетия не лучшим образом сказались на российском боевом флоте, отметили авторы французского портала Meta-defense. По их словам, Москва в этот период не могла пополнять состав ВМФ новыми единицами, едва поддерживая работоспособность уже имевшихся. Однако 2010-е годы начались с заметных перемен в этой области, подчеркнули эксперты.

Строительство новых боевых кораблей в начале прошлого десятилетия происходило все еще с некоторыми задержками, так как параллельно с этим процессом власти РФ проводили масштабное восстановление производственных мощностей, объяснили журналисты. По их словам, активная рационализация российского кораблестроения происходила с 2012 по 2020 годы, в результате чего Москве удалось добиться огромных результатов, так как время постройки новых кораблей значительно сократилось. Они обратили внимание, что Россия не сбавляет темпы в этой сфере, а постоянно наращивает их, превзойдя уже всю Европу вместе взятую.

«Загрузка российского военного судостроения теперь достигла более высокого уровня, чем у всех вместе взятых европейских верфей», — констатировали авторы публикации, которых поразило стремительное развитие ВМФ РФ.

Количество находящихся на стадии постройки единиц морской техники в России намного больше, чем во всех европейских странах, подчеркнули аналитики. По их словам, Москве впервые за три десятилетия удалось обогнать всю Европу, которая тем временем отправляет свой флот в Южно-Китайское море в угоду США.

Ранее сотрудники Центрального конструкторского бюро «Рубин» представили свое новое творение — беспилотную субмарину-обманку, получившую название «Суррогат». По их словам, изделие способно перехитрить системы обнаружения подводных лодок, установленные как на морской, так и на воздушной технике.

Кроме того, российские верфи приступили к созданию еще четырех подводных лодок для Военно-морского флота РФ. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021», сообщает телеканал «360». Известно, что две из четырех строящихся субмарин будут ядерными.