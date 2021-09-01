Елена Бабич: Борьба за женское равноправие сделала «бесправными» мужчин в России

Равенство мужчин и женщин закреплено Конституцией России, однако феминистки часто говорят об ущемлении прекрасного пола в правах. Но некоторые считают, что в защите прав больше нуждаются мужчины, особенно когда дело касается Семейного кодекса. Действительно ли женщины в России имеют преимущество при разводе и определении местожительства ребенка? Можно ли назвать мужскую воинскую повинность актом дискриминации? Дойдут ли до России тенденции, когда вежливость и внимание со стороны мужчин начнут называть харассментом, к чему это приведет? На эти и другие вопросы ответила лидер общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.
Привилегированное положение женщин в России сложилось исторически, уверена Елена Бабич. Женщины в нашей стране после революции первыми в мире получили равноправие с мужчинами. Они трудились наравне с сильным полом. Дополнительные права у них появились для облегчения жизни и помощи в уходе за ребенком. Свою роль в формировании существующей системы внесла и Великая Отечественная война, унесшая жизни многих мужчин. Матерям с детьми на руках требовалась поддержка, они ее планомерно получали. Это и привело к перекосу, считает Бабич.
«У нас по всем законам очень хорошо защищены женщины-матери и нет прав мужчин как отцов. Даже выражение «материнский капитал» говорит само за себя. Почему не семейный капитал? А ведь у нас есть и отцы, которые остались с двумя детьми. Например, когда женщина умерла, очень сложно получить материнский капитал, потому что отец — не мать. Есть механизмы выхода из ситуации, но законодательно это не закреплено, а при разводе, как правило, все преференции на стороне матери, ребенок в большей части случаев остается с матерью», — сказала Бабич.
По словам участницы пресс-конференции, она не видит смысла в феминистском движении, в нашей стране защита прав требуется, скорее, мужчинам. Она поделилась историей, когда при разводе отцу пришлось буквально с боем отбивать детей у матери-алкоголички. И такой случай не единственный. Зачастую, даже если детям с отцом будет безопаснее и лучше, из-за однобокости Семейного кодекса отстоять право опеки мужчине практически невозможно.
«Трагедий немало. Есть случаи, когда дети остаются с психически больными женщинами. Я такие примеры знаю. Права мужчин сейчас нам нужно защищать и расширять, ведь должно быть реальное равноправие. При разводах по поводу детей нужно решать все более грамотно, смотреть все нюансы ситуации. Законодательно сейчас это сложно решается», — объяснила свою позицию Бабич.
Ситуацию, по ее мнению, позволит исправить только внесение корректировок в действующее законодательство, но для этого депутатам нужно быть активнее.
Бабич считает, что западные тенденции, где уже простое ухаживание мужчин или вежливость на работе воспринимается женщинами как харассмент, до добра не доведут. Такая «защита» женщин только усложнит рабочую коммуникацию и приведет к тому, что мужской пол начнет шарахаться от сотрудниц, чтобы их, не дай бог, в чем-то не уличили.
«Это уже дошло до того, что зачастую имеет уродливые формы. Я сама защищала мужчину, которого обвиняли в домогательствах. Если мужчина, занимая высокий пост, остается мужчиной, то этому радоваться нужно, а не угнетать его», — сказала она.
Общественница также ничего плохого не видит в служебных романах. По ее словам, искра может вспыхнуть где угодно: в метро, в кафе, в общей компании и на рабочем месте. И почему, если люди являются коллегами, их взаимные чувства должны подвергаться запретам и осуждению?
Относительно всеобщей воинской повинности для женщин для уравновешивания их прав Бабич высказалась категорически против. Как она объяснила, есть ряд стран, где женщины обязаны проходить службу в армии, например, Израиль. Но там это обусловлено крайне нестабильной обстановкой.
«Там важно, чтобы каждый мог взять в руки оружие и защитить себя, потому что опасность повсюду и навыки военной, боевой подготовки должны быть у всех. Мы тоже когда-то изучали военное дело в школах и в институтах, потому что была такая необходимость. Израиль живет в условиях серьезной военной опасности, а нам зачем это сейчас?» — высказалась гостья студии.
По словам Бабич, если женщин начнут в обязательном порядке призывать в армию, это повлечет за собой и серьезные расходы. Надо будет строить дополнительные казармы и делать дополнительные вливания из бюджета на обеспечение военнослужащих. Поэтому такие идеи — это не борьба за права женщин, а «перегиб, доходящий до маразма».