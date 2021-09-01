Елена Бабич: Борьба за женское равноправие сделала «бесправными» мужчин в России

Равенство мужчин и женщин закреплено Конституцией России, однако феминистки часто говорят об ущемлении прекрасного пола в правах. Но некоторые считают, что в защите прав больше нуждаются мужчины, особенно когда дело касается Семейного кодекса. Действительно ли женщины в России имеют преимущество при разводе и определении местожительства ребенка? Можно ли назвать мужскую воинскую повинность актом дискриминации? Дойдут ли до России тенденции, когда вежливость и внимание со стороны мужчин начнут называть харассментом, к чему это приведет? На эти и другие вопросы ответила лидер общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Привилегированное положение женщин в России сложилось исторически, уверена Елена Бабич. Женщины в нашей стране после революции первыми в мире получили равноправие с мужчинами. Они трудились наравне с сильным полом. Дополнительные права у них появились для облегчения жизни и помощи в уходе за ребенком. Свою роль в формировании существующей системы внесла и Великая Отечественная война, унесшая жизни многих мужчин. Матерям с детьми на руках требовалась поддержка, они ее планомерно получали. Это и привело к перекосу, считает Бабич.

«У нас по всем законам очень хорошо защищены женщины-матери и нет прав мужчин как отцов. Даже выражение «материнский капитал» говорит само за себя. Почему не семейный капитал? А ведь у нас есть и отцы, которые остались с двумя детьми. Например, когда женщина умерла, очень сложно получить материнский капитал, потому что отец — не мать. Есть механизмы выхода из ситуации, но законодательно это не закреплено, а при разводе, как правило, все преференции на стороне матери, ребенок в большей части случаев остается с матерью», — сказала Бабич.

По словам участницы пресс-конференции, она не видит смысла в феминистском движении, в нашей стране защита прав требуется, скорее, мужчинам. Она поделилась историей, когда при разводе отцу пришлось буквально с боем отбивать детей у матери-алкоголички. И такой случай не единственный. Зачастую, даже если детям с отцом будет безопаснее и лучше, из-за однобокости Семейного кодекса отстоять право опеки мужчине практически невозможно.

«Трагедий немало. Есть случаи, когда дети остаются с психически больными женщинами. Я такие примеры знаю. Права мужчин сейчас нам нужно защищать и расширять, ведь должно быть реальное равноправие. При разводах по поводу детей нужно решать все более грамотно, смотреть все нюансы ситуации. Законодательно сейчас это сложно решается», — объяснила свою позицию Бабич.

Ситуацию, по ее мнению, позволит исправить только внесение корректировок в действующее законодательство, но для этого депутатам нужно быть активнее.

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Бабич считает, что западные тенденции, где уже простое ухаживание мужчин или вежливость на работе воспринимается женщинами как харассмент, до добра не доведут. Такая «защита» женщин только усложнит рабочую коммуникацию и приведет к тому, что мужской пол начнет шарахаться от сотрудниц, чтобы их, не дай бог, в чем-то не уличили.

«Это уже дошло до того, что зачастую имеет уродливые формы. Я сама защищала мужчину, которого обвиняли в домогательствах. Если мужчина, занимая высокий пост, остается мужчиной, то этому радоваться нужно, а не угнетать его», — сказала она.

Общественница также ничего плохого не видит в служебных романах. По ее словам, искра может вспыхнуть где угодно: в метро, в кафе, в общей компании и на рабочем месте. И почему, если люди являются коллегами, их взаимные чувства должны подвергаться запретам и осуждению?

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Относительно всеобщей воинской повинности для женщин для уравновешивания их прав Бабич высказалась категорически против. Как она объяснила, есть ряд стран, где женщины обязаны проходить службу в армии, например, Израиль. Но там это обусловлено крайне нестабильной обстановкой.

«Там важно, чтобы каждый мог взять в руки оружие и защитить себя, потому что опасность повсюду и навыки военной, боевой подготовки должны быть у всех. Мы тоже когда-то изучали военное дело в школах и в институтах, потому что была такая необходимость. Израиль живет в условиях серьезной военной опасности, а нам зачем это сейчас?» — высказалась гостья студии.

По словам Бабич, если женщин начнут в обязательном порядке призывать в армию, это повлечет за собой и серьезные расходы. Надо будет строить дополнительные казармы и делать дополнительные вливания из бюджета на обеспечение военнослужащих. Поэтому такие идеи — это не борьба за права женщин, а «перегиб, доходящий до маразма».