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«Офицеры России»: Надо дать жесткий отпор выходкам провокаторов в Казахстане
Политика
«Офицеры России»: Надо дать жесткий отпор выходкам провокаторов в Казахстане
Пресс-служба Общественной организации «Офицеры России»  / 

«Офицеры России» выразили благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за оперативную реакцию на их обращение, стало известно ФАН.

В общественной организации высоко оценили принципиальную позицию главы соседнего государства в отношении использования русского языка в Казахстане.

«Мы благодарим президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за оперативную и четкую реакцию на националистические выходки в Казахстане, — заявил председатель президиума «Офицеров России» генерал-майор Сергей Липовой. — Это совершенно конкретный посыл органам государственной власти и обществу».

По словам Героя Российской Федерации, наша общая задача — недопущение даже трещины в дружбе и братских отношениях между двумя народами и желание дать жесткий отпор выходкам провокаторов.

«Мы подтверждаем готовность оказать содействие казахским властям в этой работе, в том числе на территории Казахстана, в том формате, в каком они посчитают нужным и правильным», — заключил Липовой.

«Офицеры России»: Надо дать жесткий отпор выходкам провокаторов в Казахстане
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее Общероссийская организация «Офицеры России» направила казахстанскому лидеру обращение с требованием привлечь к ответственности виновных в нападении на русскоязычных граждан и не допустить разжигания национальной розни между братскими народами. 1 сентября в своем ежегодном послании народу Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что русский язык имеет в стране официальный статус, и препятствовать его использованию нельзя.

До этого столь же категорично высказался и первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев, который назвал «пещерным национализмом» «языковые рейды», в рамках которых некие местные блогеры предъявляют претензии продавцам в магазинах за незнание казахского языка.

Он также отметил, что на русском языке разговаривает практически девяноста процентов населения страны, и это значит, что данный язык очень востребован обществом Казахстана.

Ранее Сергей Липовой назвал провокацией угрозы казахстанских националистов.

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Все новости / Политика / «Офицеры России»: Надо дать жесткий отпор выходкам провокаторов в Казахстане
казахстан офицеры россии сергей липовой касым-жомарт токаев
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