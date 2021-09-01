Минтранспорта Ливии открыло порт Дерна после семилетнего простоя

Триполи, 1 сентября. Представители Министерства транспорта Ливии заявили о готовности порта Дерна к приему судов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Департамент по чрезвычайным ситуациям распространил циркуляр между профильными комитетами для ознакомления. В документе говорится, что гавань официально открыта для захода кораблей спустя семь лет простоя.

Морской порт долгое время не эксплуатировался из-за проблем с безопасностью. Это привело к некоторым разрушениям и обмелению.

Специалисты министерства реализовали программу по реконструкции основных узлов гавани и очистили бассейн и берега для приема судов, углубив дно на семь метров. Также они обеспечили объект необходимой охраной.

Циркуляр разослан не только местным судоходным компаниям, но и крупным иностранным корпорациям. Порт, созданный в 1973 году, способен принимать до десяти кораблей в день, в зависимости от объема доставляемых грузов.

Министр экономики переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад аль-Хувейдж в июле объявил морскую гавань Джулиана зоной свободной торговли. Она станет коридором для отправки товаров вглубь Африки и обратно.