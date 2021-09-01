Интернет-компании России подписали хартию по безопасности детей в интернете

Москва, 1 сентября. Крупнейшие российские интернет-компании заявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде.

В присутствии президента РФ Владимира Путина они подписали соглашение о сотрудничестве и добровольные обязательства. В этом приняли участие «ВымпелКом», «Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, «Мэйл.Ру Груп», «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс».

«Создание альянса — крайне важная задача, которая должна обеспечить их [детей] безопасность в цифровой среде. Мы приложим все усилия для того, чтобы это было реализовано», — сообщил гендиректор АО «Газпром-медиа холдинг» Александр Жаров.

К соответствующей хартии могут присоединиться в том числе иностранные сервисы, передает «Ведомости» со ссылкой на источник.

Маркировка позитивного контента в интернете даст детям возможность «кликать на добро». На это обратила внимание уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.